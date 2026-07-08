Sa balle anti-stress explose sous la chaleur : une Américaine de 13 ans victime de brûlures

L'ESSENTIEL Des "squishies" ou balles anti-stress peuvent exploser lorsqu'ils sont exposés à une forte chaleur.

Plusieurs enfants ont été brûlés aux États-Unis et en Écosse.

Les experts recommandent de ne jamais les chauffer au micro-ondes ni les laisser en plein soleil.

Aux États-Unis, un accident relance les questions sur la sécurité des "squishies", ces balles anti-stress colorées très populaires et a priori inoffensives qui s’achètent un peu partout sur internet. Exposés à une forte chaleur, certains modèles peuvent en effet éclater sous la pression et projeter un gel brûlant particulièrement adhérent, avec des conséquences parfois sérieuses.

Balles anti-stress : une série d’accidents qui inquiète

Ce qui devait être un trajet sans histoire s'est ainsi transformé en calvaire pour Kim Staggs et sa fille Natalee, âgée de 13 ans. Comme l'a rapporté CBS News, une balle anti-stress oubliée dans une voiture restée en plein soleil sur un parking a explosé quelques minutes après le départ. "Nous n'avions même pas parcouru un mile [1,6 km, ndlr] lorsque ma fille a poussé un cri perçant", a raconté la mère à la chaîne KDKA. Le gel de silicone contenu dans le jouet s'est répandu sur les jambes de l'adolescente. Conduite immédiatement aux urgences, elle a été soignée avec du sérum physiologique. "La seule façon de décrire la texture, c'était comme du caramel chaud", a décrit sa mère. Heureusement, le jouet ne contenait pas de substances chimiques susceptibles de provoquer des brûlures chimiques.

Selon le centre antipoison américain cité par CBS News, qui a pris en charge Natalee, plusieurs incidents similaires ont déjà été recensés : en une semaine, une demi-douzaine d'appels concernaient des "squishies" ayant éclaté après avoir été exposés à la chaleur. D'après la BBC, relayée par Le Parisien, une tendance diffusée sur les réseaux sociaux encourage même certains enfants à placer ces jouets au micro-ondes pour les ramollir. En Écosse, plusieurs jeunes ont subi des brûlures sévères, dont un enfant ayant nécessité une greffe de peau. Le Royal Hospital for Children de Glasgow a recensé six cas en l’espace de huit mois.

Comment éviter ces accidents ?

Les spécialistes recommandent de ne jamais laisser ces "squishies" dans une voiture en plein soleil, ni de les chauffer au micro-ondes, les congeler ou les percer. Il est également conseillé d’acheter ces jouets sur des sites de fabricants reconnus afin de limiter les risques liés à des matériaux de mauvaise qualité.

À la suite de l'accident, Kim Staggs a publié un témoignage devenu viral sur Facebook afin de sensibiliser les familles. "Je suis reconnaissante que cela n'ait pas été pire. Si notre histoire peut empêcher qu'un autre enfant soit blessé, c'est le principal", a-t-elle confié à CBS News.

L’un des fabricants de ces "squishies", Schylling, propriétaire de la marque NeeDoh, ont indiqué au Parisien collaborer avec des plateformes comme TikTok afin de faire supprimer les contenus encourageant une utilisation dangereuse de ces jouets.