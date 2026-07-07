Comment le smartphone transforme petit à petit notre corps

L'ESSENTIEL Les écrans peuvent affecter la posture, le cou, les yeux ou encore la peau.

Le smartphone peut aussi diminuer la force musculaire des mains, reconnue comme un indicateur de l'état de santé général.

Les experts recommandent une meilleure posture, davantage d'activités physiques et plus de temps en extérieur.

Nous pensons souvent aux effets des écrans et du smartphone sur le cerveau. Pourtant, sur le long terme, leurs conséquences pourraient aussi être bien visibles sur notre organisme. Cou, yeux, peau, mains... Plusieurs chercheurs alertent aujourd’hui sur des modifications corporelles liées à nos usages quotidiens du numérique. Serions-nous bientôt tous mutants ?

Le "tech neck", un mal de plus en plus fréquent

Regarder son téléphone tête baissée exerce une forte pression sur les cervicales. Selon les experts interrogés par la BBC, cette posture dite de "forward head posture" (tête penchée vers l'avant) peut atteindre jusqu'à 27 kg de charge sur le cou. À long terme, elle favorise l'usure des disques vertébraux, des articulations et des muscles, voire une diminution de la capacité respiratoire. Pour limiter ce "tech neck" (littéralement, cou lié à la technologie), les scientifiques recommandent de placer l'écran à hauteur des yeux, à environ une longueur de bras, et de faire des pauses numériques régulières.

A cause de cette posture, la dermatologue britannique Justine Hextall, membre du Royal College of Physicians (Royaume-Uni), évoque également une possible apparition de rides du cou. "Cela paraît logique, en théorie", explique-t-elle, même si pour l’heure aucune étude solide ne démontre ce lien. En revanche, elle conseille de retirer régulièrement sa montre connectée afin d'éviter irritations, eczéma et allergies de contact.

Des yeux et des muscles qui souffrent aussi

L'augmentation de la myopie, elle, n'est pas directement due aux écrans, selon Donald Mutti, professeur d'optométrie à l'Ohio State University (Etats-Unis). Après plus de vingt ans de suivi, son équipe conclut que le véritable facteur protecteur est le temps passé dehors, de plus en limité réduit du fait de nos vies très numériques. En effet, la lumière naturelle stimulerait la rétine et contribuerait au bon développement de l'œil. Une excellente excuse pour aller marcher dehors plutôt que de culpabiliser devant votre compteur de temps d'écran.

Autre signal d'alerte : la baisse de la force de préhension, c’est-à-dire la force de poigne. Johannes Beller, professeur de sociologie médicale à l'Université de Lausitz (Allemagne), estime que la généralisation des activités sédentaires sur ordinateur participe probablement à cette diminution, reconnue comme un indicateur important de l'état de santé général. Si ouvrir un bocal devient votre séance de musculation de la semaine, il est peut-être temps de lâcher votre téléphone !

Retrouver le contact avec le monde réel

Les écrans pourraient enfin influencer la motricité fine, notamment chez les plus jeunes. Les travaux de Sebastian Suggate, professeur à l'Université de Ratisbonne (Allemagne), montrent qu'un temps d'écran plus élevé est associé à de moins bonnes capacités motrices chez les enfants. "Ce n'est pas la fin du monde. Les effets restent subtils", relativise-t-il, tout en mettant en garde contre un impact collectif à long terme.

Pour prévenir les risques, les spécialistes préconisent plusieurs solutions, que l’on pourrait résumer par "moins utiliser son smartphone" : cuisiner, bricoler, jouer d'un instrument de musique, écrire à la main et, de manière plus générale, sortir davantage et bouger régulièrement.