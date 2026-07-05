Paracétamol et grossesse : une étude rassure sur l'autisme et le TDAH

L'ESSENTIEL Le paracétamol est le médicament le plus utilisé pour la douleur et la fièvre pendant la grossesse.

Ce médicament s'est retrouvé au coeur d'une polémique après que Donald Trump ait dit qu'il augmentait les risques de TDAH et de TSA.

Une nouvelle étude confirme que l'utilisation du paracétamol pendant la grossesse n'a aucun lien avec les deux troubles.

Les nouvelles sont encore rassurantes pour les futures mamans. Une étude supplémentaire confirme que la prise de paracétamol pendant la grossesse n’augmente pas le risque de l’enfant de développer un trouble du spectre autistique (TSA) ou un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (TDAH). Elle a été publiée dans la revue JAMA Internal Medicine, le 29 juin 2026.

Pas de lien entre paracétamol pendant la grossesse, autisme et TDAH

Le paracétamol est le médicament le plus utilisé pour la douleur et la fièvre pendant la grossesse. Mais il s’est retrouvé au centre des débats après que le président des Etats-Unis Donald Trump ait assuré qu’il était lié à une hausse du risque d’autisme et de TDAH. Afin d’apporter des réponses aux futurs parents inquiets, les chercheurs de l’université de Hong Kong ont repris les dossiers de 708.020 paires mère-enfant vivant à Hong Kong de 2000 et 2023.

L’équipe a comparé les fratries, dont au moins un enfant avait été exposé au paracétamol pendant la grossesse et l'autre non. L’analyse des données n’a révélé aucune association entre l'exposition prénatale au paracétamol et le risque des deux troubles chez la progéniture. "Les résultats sont restés cohérents, quel que soit le dosage, le moment de l'exposition (c'est-à-dire le premier, le deuxième ou le troisième trimestre) ou le modèle d'utilisation (c'est-à-dire l'utilisation sporadique, intermittente ou persistante)", ajoutent les auteurs dans le communiqué.

Les femmes enceintes peuvent prendre du paracétamol sans crainte

Au vu de leurs résultats, les chercheurs tiennent à rassurer les futures mamans et leurs médecins. Le médicament ne présente pas de risque pour l’enfant à naître. Le Dr Shan Luo, auteure de l’étude, partage son expérience personnelle pour conclure :

"J'ai eu un zona pendant ma grossesse, mais je n'ai pas pris de paracétamol à ce moment-là en raison des informations qui circulaient alors. En tant que chercheuse et mère, je partage les préoccupations profondes auxquelles de nombreuses femmes sont confrontées. Notre étude fournit l'assurance que j'aurais aimé avoir et qui m'aurait aidé avec la douleur que je ressentais."