Canicule : quel est le bilan de la vague de chaleur exceptionnelle de juin

L'ESSENTIEL La canicule a été responsable de 2.025 décès supplémentaires lors de la semaine du 22 au 28 juin.

Les plus touchés ont été les personnes âgées de 45 ans ou plus.

La hausse des décès a été particulièrement observée en Ile-de-France ( 62,8%, soit 619 décès).

Le bilan de la canicule de juin, bien qu'incomplet, révèle déjà une situation préoccupante. 2.025 décès supplémentaires liés aux chaleurs records enregistrées en France ont été recensés lors de la semaine du 22 au 28 juin 2026.

"Nous n'avons pas encore toutes les remontées", a expliqué Stéphanie Rist sur TF1 ce vendredi 3 juillet, après avoir rapporté les chiffres publiés par Santé publique France. Ces données ne s'appuient pour le moment, en effet, que sur peu plus de la moitié de l'ensemble des certificats de décès.

Décès liés à la canicule : les plus de 45 ans ont été les plus touchés

Santé publique France indique dans son rapport que 8.973 décès tous âges et toutes causes confondues ont été enregistrés lors de la dernière semaine de juin. Cela représente une hausse de 29,1 %, soit +2.025 décès, par rapport à la semaine précédente. L’organisme ajoute que ce dernier chiffre était, par ailleurs, certainement « sous-estimé ».

Cette hausse, liée à l’exceptionnelle canicule, a surtout touché les personnes âgées de 45 ans ou plus (+29,7 %). Si les hôpitaux et les établissements de santé n’ont pas été épargnés, l’augmentation des décès à domicile a été encore plus massive, avec 91 % de morts en 7 jours.

Près de 63 % de décès en plus en Île-de-France

La grande majorité de la France a dû affronter une canicule où le thermomètre pouvait dépasser les 40 degrés, et en a subi les conséquences sanitaires. "Le nombre de décès certifiés par voie électronique est en hausse la semaine du 22 au 28 juin par rapport à la semaine précédente dans toutes les régions hexagonales, hormis en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes", indiquent les experts de Santé publique France.

L'Île-de-France est la région la plus vivement frappée par le pic de chaleur avec une hausse de 62,8 % des décès sur la semaine (619 morts). Elle est suivie par les Pays de la Loire (+62,0 %, soit +178 décès), la Normandie (+53,1 %, soit 216 décès), le Centre-Val de Loire (+47,3 %, soit 121 décès), la Bretagne (+36,0 %, soit +129 décès), la Nouvelle-Aquitaine (+28,1 %, soit +264 décès) et les Hauts-de-France (+27,7 %, soit +155 décès).

Lors d’une première estimation, Santé publique France avait évoqué une hausse de 1.000 décès, mais cela ne concernait que les trois derniers et plus chauds jours de l’épisode de canicule. Celle-ci tient compte des données remontées sur toute la semaine.