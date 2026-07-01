Microbiote : l’importance des 1.000 premiers jours d’un enfant

Près de neuf Français sur dix connaissent le terme "microbiote", mais ils sont moins nombreux à mesurer toute son importance. C’est la conclusion de l’International Microbiota Observatory, réalisé par Biocodex Microbiota Institute et IPSOS. La quatrième édition de cette vaste enquête sur les connaissances et comportements liés au microbiote montre que les parents demeurent mal informés sur l’importance des 1.000 premiers jours de l’enfant pour le développement de son microbiote. Cette période désigne le temps écoulé depuis la conception de l’enfant jusqu’à ses deux ans.

Les 1.000 premiers jours, un concept encore mal connu

Comme le rappelle l’Inserm, le microbiote est un ensemble de micro-organismes (bactéries, virus, parasites et champignons, etc), présents dans un environnement spécifique, comme la bouche ou l’intestin. "Les 1.000 premiers jours de vie constituent une période décisive pour le développement du microbiote infantile, précise le rapport. Les micro-organismes qui colonisent l’intestin, la peau et et les muqueuses du bébé au cours de cette période jettent les bases de ses défenses immunitaires à long terme, de son équilibre métabolique et de sa santé." Or selon le sondage, moins de la moitié des parents ont entendu parler de ce concept, et seulement 15 % savent le définir.

"Interrogés sur les facteurs influençant le microbiote de leur bébé, les parents et les femmes enceintes ont répondu correctement à moins de la moitié des questions en moyenne", relèvent les auteurs du rapport. Par exemple, seulement 11 % des parents savent que le microbiote du bébé ne commence pas à se développer dans l’utérus. En réalité, il commence à se former à partir de l’accouchement. "Les bactéries de la mère colonisent le nouveau-né en particulier lors de l’accouchement par voie vaginale, indique Gut Microbia for Health. Par la suite, l’allaitement, le sevrage et les habitudes alimentaires contribuent, le plus, à l’établissement d’une communauté bactérienne saine."

Antibiotiques : des effets sur le microbiote des nouveaux-nés

En revanche, de nombreux parents connaissent l’impact des antibiotiques sur le microbiote des enfants. "65% des parents savaient que l'utilisation précoce d'antibiotiques peut avoir un impact significatif sur le développement du microbiote intestinal", soulignent les auteurs. Dans un article, l’INRAE qualifie les antibiotiques de "perturbateur majeur du microbiote infantile". "Indispensable pour traiter certaines infections, leur administration, même ponctuelle, à la mère ou au nouveau-né autour de la naissance, appauvrit la diversité microbienne et retarde l’installation de bactéries bénéfiques telles que les bifidobactéries", indique l’organisme. Des études ont montré que la consommation répétée d'antibiotiques chez les enfants en bas âge augmente le risque de développer certaines pathologies dont les allergies ou le diabète de type 2.