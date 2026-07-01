Vaccins à ARN messager : de nouvelles preuves valident leur efficacité contre le Covid-19

L'ESSENTIEL Une nouvelle recherche montre que les vaccins à ARN messager confèrent une protection élevée contre les formes graves du Covid-19, les hospitalisations et les décès.

Des effets graves existent, comme des cas de myocardite, mais ils restent peu fréquents au regard des bénéfices.

Les chercheurs soulignent le potentiel futur des technologies à ARNm pour le développement de vaccins contre la grippe, le VRS et d'autres maladies infectieuses, ainsi que pour des vaccins anticancéreux personnalisés et des thérapies à base d'ARN.

Durant la pandémie de Covid-19, les vaccins à ARN messager ont été déployés dans le monde. Ces produits utilisent une instruction génétique temporaire pour apprendre au système immunitaire à reconnaître un agent infectieux, sans exposer le patient au virus entier. Dans le cadre d’une nouvelle étude, parue dans la revue The Lancet, des chercheurs de l’université de la Colombie-Britannique (Canada) ont voulu examiner la sécurité et l'efficacité des vaccins à ARNm sous les angles mécaniste, préclinique, clinique et de santé publique.

Une protection vaccinale confirmée contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès

Pour cela, l’équipe a synthétisé les données relatives aux composants vaccinaux, aux contrôles qualité de fabrication et aux normes réglementaires garantissant la sécurité, ainsi que les résultats d'essais cliniques, de la surveillance post-autorisation et des systèmes de pharmacovigilance active. "Nous analysons également l'efficacité en vie réelle selon les tranches d'âge, chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, ainsi que l'impact sur la transmission. Enfin, nous abordons la perception du public et la confiance envers la vaccination", ont écrit les auteurs.

L'ensemble des données accumulées confirme que les vaccins à ARNm sont efficaces contre le coronavirus. Dans le détail, divers essais cliniques ont montré que ces traitements présentaient une efficacité d’environ 87 % contre toute infection documentée par le SARS-CoV-2, de 93 % contre l’hospitalisation et de 94 % contre la mortalité dans les 14 à 42 jours suivant la vaccination. L’efficacité diminuait avec le temps et, selon certaines analyses, variait en fonction de l’âge et du variant. "Elle était moindre face au lignage Omicron, soit 67 % contre l’infection et 72 % contre l’hospitalisation), mais les doses de rappel ont permis de rétablir la protection."

Vaccins à ARN messager : les effets indésirables graves sont rares

Côté sécurité, la surveillance continue et le suivi en vie réelle confirment la bonne tolérance de ces vaccins. Selon les résultats, les effets indésirables graves (anaphylaxie, syndrome de Guillain-Barré…) liés aux produits sont extrêmement rares. Des données ont indiqué que les cas de myocardite et de péricardite (inflammations cardiaques) survenus après la vaccination étaient plus fréquents chez les personnes ayant reçu une deuxième dose, avec des taux d'environ 12,6 cas par million pour le vaccin BNT162b2 de Pfizer-BioNTech et d'environ 35,6 cas par million pour le vaccin mRNA-1273 de Moderna. "Il est important de noter que le risque accru de myocardite et de péricardite associé aux vaccins à ARNm contre la Covid-19, en particulier chez les hommes âgés de 12 à 19 ans, était nettement inférieur au risque de développer une myocardite ou une péricardite à la suite d’une infection par le SARS-CoV-2", ont précisé les scientifiques. La plupart des autres effets secondaires, tels que la douleur au bras, la fatigue ou la fièvre, étaient légers à modérés et ont disparu après quelques jours.

Un potentiel qui ne se limite pas au Covid-19

D’après les auteurs, les vaccins à ARN messager pourraient offrir de nouvelles options pour le traitement et la prévention d'autres affections et maladies, telles que la grippe, le VRS, le cancer et les maladies auto-immunes. "Alors que le monde continue de faire face à des menaces infectieuses en constante évolution, notre étude souligne la nécessité d'une innovation soutenue, d'une surveillance rigoureuse et d'une véritable collaboration mondiale pour maximiser les bienfaits de cette technologie révolutionnaire, capable de sauver des vies. Les vaccins à ARNm ont déjà transformé notre manière de réagir aux maladies émergentes, grâce à l'innovation continue et à un suivi rigoureux de la sécurité, ils peuvent faire progresser la médecine préventive et le traitement du cancer dans les années à venir", a déclaré Manish Sadarangani, qui a participé aux travaux.