Covid-19 : pourquoi relancer une campagne de vaccination dès ce printemps ?

L'ESSENTIEL Afin de "maintenir un niveau de protection suffisant", une campagne de vaccination va avoir lieu du 20 avril au 30 juin.

Celle-ci cible les personnes les plus exposées aux formes graves et dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps.

La dose de vaccin supplémentaire peut être administrée par les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes.

L’épidémie de Covid-19 est derrière nous. D’après le point de Santé publique France du 18 mars dernier, les indicateurs syndromiques de la maladie étaient stables et à des niveaux faibles en ville et à l’hôpital. "L'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées continuait de diminuer, se situant à un niveau très faible." Pourtant, une nouvelle campagne de vaccination va avoir lieu du 20 avril jusqu’au 30 juin. La raison ? La protection conférée par les vaccins ou par une précédente infection diminue avec le temps. Selon l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, "cette campagne de printemps vise donc à maintenir un niveau de protection suffisant, en complément de la campagne de vaccination automnale", à l’approche de la période estivale, durant laquelle une circulation du virus a été observée les années précédentes. En effet, "en 2024-2025, au niveau national, les indicateurs de surveillance de la Covid-19 ont augmenté fin juin/début juillet jusqu’à atteindre un premier pic en juillet puis un second pic fin septembre", peut-on lire dans le bilan de Santé publique France publié le 16 avril.

Covid-19 : qui est concerné par la campagne de vaccination au printemps ?

Pour réduire la morbimortalité associée au Covid-19 et donc diminuer le nombre de décès et la survenue de formes graves, cette dose de vaccin supplémentaire est recommandée pour les personnes plus fragiles, dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps, qui vivent en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte. Plus précisément, cette nouvelle campagne cible :

Les personnes âgées de 80 ans et plus

Les patients immunodéprimés, quel que soit leur âge

Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge

Les adultes à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale

Comment se déroule la vaccination ?

Selon l’Assurance Maladie, les résidents des Ehpad, USLD ou des résidences autonomie peuvent recevoir le renouvellement vaccinal directement au sein de leur structure. Pour tous les autres patients, l’administration de la dose de rappel, prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale, peut être réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste, en pharmacie, en cabinet infirmier, en cabinet de sage-femme ou au sein des services hospitaliers où la personne est suivie. Pour les enfants immunodéprimés âgés de 6 mois à 4 ans, "le médecin devra réaliser une prescription médicale pour que l’enfant puisse se faire vacciner par un médecin, un infirmier ou une sage-femme si ce n’est pas lui-même qui le vaccine."