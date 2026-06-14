Pourquoi il faut privilégier les activités de plein air pour les enfants entre 2 et 4 ans

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont analysé les données de plus de 4.000 enfants pour évaluer l’impact des activités en extérieur sur leur santé mentale.

D’après leurs résultats, les enfants qui jouaient le plus en extérieur entre 2 et 4 ans avaient moins de risques d’avoir des problèmes de santé mentale par la suite.

À chaque journée supplémentaire passée dehors, la probabilité que l’enfant soit en bonne santé mentale jusqu’à huit ans augmentait de 6 à 14 %.

Le grand air serait bon dès la petite enfance ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Child Psychology and Psychiatry, passer davantage de temps à jouer en extérieur entre 2 et 4 ans est associé à une meilleure santé mentale par la suite.

Chaque journée passée dehors améliore la santé mentale à venir

Lors de leurs travaux, les chercheurs de l'Université d'Exeter, en Angleterre, ont analysé les données de 4.151 enfants. Elles comprenaient à la fois la fréquence de leurs activités en extérieur entre 2 et 4 ans et des indicateurs de leur santé mentale entre 4 et 8 ans.

Pour la santé mentale, les scientifiques ont retenu deux types de critères :

les comportements problématiques comme l’impulsivité, l’agressivité et hyperactivité ;

les manifestations intériorisées (anxiété et dépression).

Résultats : les enfants qui pratiquaient plus d’activités en extérieur entre 2 et 4 ans avaient moins de risques d’avoir des problèmes de santé mentale entre 4 et 8 ans. D’après les calcules des auteurs, à chaque journée supplémentaire passée dehors, la probabilité que l’enfant soit en bonne santé mentale jusqu’à huit ans augmentait de 6 à 14 %.

Investir dans des infrastructures en extérieur pour améliorer la santé mentale

“Nos résultats suggèrent qu'offrir aux jeunes enfants davantage d'occasions de jouer en extérieur pourrait être un moyen simple et peu coûteux de favoriser une meilleure santé mentale et devrait être pris en compte dans les politiques de santé publique, d'éducation et d'aménagement du territoire”, explique Helen Dodd, l’une des auteures, dans un communiqué.

Les scientifiques encouragent donc les pouvoirs publics à investir dans des parcs et des infrastructures de loisirs sécurisées, à destination des plus jeunes. En effet, si leurs conclusions restent les mêmes quel que soit le sexe de l’enfant, l’origine ethnique, le niveau d'études et la situation professionnelle des parents ; les bienfaits du grand air eux dépendent de l’accès du foyer à ces espaces verts. Autrement dit, plus les aires de jeux sont proches, plus les jeunes pourront y aller et en tirer des bénéfices.

Pour la deuxième année consécutive, la santé mentale a été déclarée Grande cause nationale en France, avec pour objectif de l’améliorer pour tous les Français… Et les plus jeunes n’en sont malheureusement pas exclus. Selon une étude publiée en 2024 par Santé publique France (SpF), 8,3 % des enfants de 3 à 6 ans ont au moins une difficulté de santé mentale ayant un retentissement sur leur vie quotidienne. Cela représente environ un élève de maternelle sur douze.