Fortes chaleurs : pourquoi le risque de noyade grimpe-t-il ?

L'ESSENTIEL Entre le 1er mai et le 15 juillet 2026, 925 noyades ont été recensées en France, dont 274 mortelles. Cela représente une hausse de 14 % du nombre total de noyades par rapport à la même période en 2025.

Près de 3 noyades sur 4 et 79 % des noyades mortelles sont survenues pendant les périodes de vigilance canicule.

Les régions de l'intérieur, notamment l'Île-de-France, ont connu une augmentation marquée, en partie liée aux baignades dans des lieux naturels non aménagés ou interdits.

Quand les températures grimpent, le besoin de se rafraîchir devient une priorité. Ainsi, durant les précédentes vagues de chaleur, de nombreux Français se sont rendus à la plage, dans des lacs ou des rivières. Problème : cette quête de fraîcheur favorise les noyades, selon le dernier point de surveillance de Santé publique France. Dans ce bulletin, les caractéristiques des victimes et certains éléments de circonstances de survenue des noyades, entre le 1er mai et le 15 juillet 2026, ont été décrits.

925 noyades, dont 274 suivies de décès, enregistrées dans l’Hexagone

Durant cette période marquée par des épisodes de canicule à répétition, 925 noyades ont été recensées en France, dont 274 suivies de décès sur le lieu de noyade (30 %). Le nombre total de noyades recensées en 2026 sur la période considérée est en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2025 (925 contre 809). En 2026, le nombre de noyades suivies de décès sur le lieu de noyade est également en hausse modérée (274 contre 241), statistiquement non significative. Le bulletin montre que les noyades suivies de décès ont concerné 37 enfants et adolescents et une noyade sur trois chez les 13-17 ans a été suivie d’un décès. Par rapport à 2025, l’augmentation du nombre total de noyades observée en 2026 a concerné principalement les adultes.

Le nombre quotidien de noyades était plus élevé les jours de vigilance canicule

Selon les données, entre le 1er mai et le 15 juillet 2026, le nombre quotidien de noyades a varié selon les jours de la semaine et les week-ends, les périodes de vacances scolaires et les épisodes de vigilance canicule. Globalement, 73 % du total des noyades (soient 675) et 79 % des noyades suivies de décès (soient 216) ont eu lieu pendant l’une des trois périodes de vigilance canicule qui ont marqué la période de surveillance, alors que le nombre total de jours de vigilance canicule a représenté 50 % du nombre de jours de cette période. "Du 24 au 31 mai 2026 (première période de vigilance canicule), 134 noyades ont été recensées dont 48 suivies de décès contre respectivement 67 et 18 au cours de la même période (sans vigilance canicule) en 2025, soit respectivement une augmentation de 100 % et 167 % entre 2026 et 2025. Pour les deux autres périodes de vigilance canicule du 16 juin au 3 juillet puis du 4 au 15 juillet 2026, respectivement 307 et 234 noyades ont été recensées, dont 103 et 65 suivies de décès."

Plus il fait chaud, plus les comportements à risque et les accidents surviennent

D’après Santé publique France, le nombre total de noyades augmente dans les régions de l’intérieur sans façade maritime passant de 180 à 267 (plus de 48 %). L’augmentation concerne particulièrement l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Île-de-France. Le nombre de noyades suivies de décès sur le lieu de noyade augmente quant à lui de 70 à 102 (plus de 46 %). "Dans ces régions, les baignades en milieu naturel dans des lieux non aménagés et interdits à la baignade, particulièrement pendant les périodes de vigilance canicule, peuvent expliquer en grande partie ces augmentations. Il faut noter la situation de l’Île-de-France où le nombre de noyades suivies de décès passe de 14 en 2025 à 35 en 2026, et de 5 à 15 sur le seul département de la Seine-et-Marne."

Au niveau national, le nombre de noyades suivies de décès en piscine et autres lieux de baignade artificiels aménagés a doublé passant de 31 à 60. Elles concernaient en très grande majorité les adultes (48 noyades sur 60) et la quasi-totalité des régions hexagonales (12 régions sur 13). "La recherche de fraîcheur dans les piscines et autres lieux de baignade artificiels aménagés pendant les périodes de vigilance canicule notamment par des personnes ayant surestimé leur capacité et/ou souffrant de pathologies chroniques pouvant entraîner des malaises, pourrait notamment contribuer à expliquer cette augmentation." Autre constat : le nombre de noyades suivies de décès en cours d’eau et plan d’eau était particulièrement élevé chez les mineurs (23 noyades sur 37), ce qui représente 62 % des noyades suivies de décès dans cette classe âge.

Face à ces données, l’autorité sanitaire souligne la nécessité de poursuivre la prévention du risque de noyades à tous les âges, particulièrement pendant les périodes de fortes chaleurs et tant que les conditions de baignade sont propices.