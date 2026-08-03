Intolérance au gluten : les nouvelles recommandations de la HAS

L'ESSENTIEL La HAS a établi de nouvelles recommandations, principalement à destination des professionnels de santé, pour améliorer le repérage et diagnostic de la maladie cœliaque.

Pour le dépistage, la HAS recommande une prise de sang en première intention pour mesurer la quantité des IgA totales et IgA anti-tTG.

L’instance de santé indique aussi que les professionnels de santé peuvent établir le diagnostic de maladie cœliaque sans que le patient fasse une biopsie, s’il remplit certains critères.

Environ 1 % de la population est intolérante au gluten, selon la Haute Autorité de Santé (HAS), qui vient de publier de nouvelles recommandations au sujet de cette pathologie intestinale chronique et auto-immune, aussi appelée maladie cœliaque. Cette publication vise à "améliorer le repérage et le diagnostic de la maladie chez l’enfant et l’adulte, afin de permettre une prise en charge précoce et de prévenir la survenue de complications”.

Maladie cœliaque : quels sont les symptômes ?

Le terme gluten regroupe plusieurs types de protéines insolubles dans l’eau. Celles-ci peuvent venir du blé (gliadines et gluténines), mais aussi de l’orge (hordéines) ou du seigle (sécalines). Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, l’intolérance au gluten se manifeste par différents symptômes lorsqu’elles en mangent. Chez l’adulte, le principal symptôme est la diarrhée chronique ou intermittente, selon l’Assurance maladie. Mais l’intolérance au gluten peut aussi se manifester par d’autres signes - digestifs ou non - moins spécifiques, comme de la constipation, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des ballonnements, des aphtes récidivants, une perte de poids, des anomalies de l'émail dentaire, des fausses couches, une aménorrhée, une infertilité inexpliquée, etc. Pour les enfants et les adolescents, la maladie peut se caractériser par les mêmes signes digestifs (diarrhée, nausées, vomissement, perte d’appétit…) ou par d’autres symptômes comme de la fatigue chronique, une perte de poids, de l’anémie, une dermatite herpétiforme ou encore un retard de démarrage de la puberté.

Pas de régime sans gluten avant le diagnostic de maladie cœliaque

Face à ces nombreux symptômes non spécifiques, la HAS recommande désormais aux professionnels de santé d’aborder la maladie cœliaque même en "l’absence de signes digestifs typiques, en raison de la fréquence des formes atypiques, paucisymptomatiques, voire asymptomatiques”. Pour le dépistage, l'instance de santé préconise de réaliser, en première intention, une prise de sang pour mesurer la quantité des anticorps immunoglobulines A (IgA) totales et IgA anti-transglutaminase (anti-tTG). Avant cet examen et la confirmation du diagnostic de la maladie cœliaque, la HAS recommande de ne pas débuter un régime sans gluten.

Intolérance au gluten : pas de biopsie systématique pour établir le diagnostic

Enfin, parmi ses recommandations, la HAS indique la nouvelle possibilité qu’ont les médecins d’établir le diagnostic de maladie cœliaque sans recours à la biopsie. Mais, pour cela, le patient doit remplir plusieurs conditions :

avoir un taux d’IgA anti‑transglutaminase supérieur ou égal à 10 fois la limite supérieure de la normale, confirmé par un deuxième prélèvement ;

être âgé de moins de 45 ans ;

ne pas présenter de diabète de type 1, ni de manifestation clinique sévère, atypique ou d’autre signe d’alerte.

Le diagnostic sans biopsie doit être posé par un gastro-entérologue. Ensuite, le patient doit suivre un régime sans gluten à vie, mais, s’il ne fonctionne pas, il devra réaliser d’autres examens, incluant cette fois une biopsie.