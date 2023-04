Intolérance au gluten : les filles nées au printemps seraient plus exposées

Une étude suédoise publiée dans la revue Archives of Disease in Childhood, a fait la surprenante observation que les enfants atteints de la maladie cœliaque (intolérance au gluten) sont principalement des filles nées dans le sud de la Suède pendant la saison chaude.

Dans cette vaste étude, les auteurs ont extrait les données de deux millions d'enfants nés en Suède entre 1991 et 2009, ils ont suivi les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Parmi ceux-ci, 6.569 (près de 0,4%) ont reçu un diagnostic de maladie coeliaque.

Différents critères influencent le développement de la maladie

Selon l'étude, plusieurs critères sont à prendre en compte quant au développement de la maladie. Tout d’abord, la saison de naissance de l'enfant est à considérer. Ainsi, l'hiver (décembre-février) protègerait contre la maladie, tandis que le printemps (mars-mai), l'été (juin-août) et l'automne (septembre-novembre) augmenteraient le risque de 10 %. Plus précisément, les enfants de moins de deux ans sont plus à risque s'ils sont nés au printemps, alors que les enfants touchés après cet âge naissent généralement à l'automne.

Ensuite, la région où l'enfant est né et a grandi influence le développement de la maladie. Les personnes nées dans le Sud sont plus à risque que les autres. Enfin, le sexe de l'enfant apparaît déterminant, puisque la maladie touche majoritairement les filles. Les chercheurs émettent plusieurs hypothèses.

Virus hivernaux et vitamine D

Il est possible que les enfants nés au printemps ou en été soient plus touchés car ils sont exposés au gluten en premier lieu en automne et en hiver, lorsque les virus saisonniers et les infections virales sont plus élevés et altèrent la flore intestinale, la rendant plus vulnérable en cette période.

Les chercheurs avancent une autre explication : une carence en vitamine D pendant la grossesse. Les mères qui ont accouché au printemps avaient en effet des niveaux de vitamine D plus faibles car elles étaient moins exposées à la lumière et au soleil pendant la grossesse.

En Europe, une personne sur cent peut développer la maladie coeliaque. En France, 0,7 à 2 % de la population est touchée selon l'Assurance Maladie.