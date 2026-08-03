Insuffisance cardiaque : comment mieux la prévenir

L'ESSENTIEL Le cœur agit comme une pompe qui permet au sang de circuler dans tout l’organisme et ainsi apporter l’oxygène et les nutriments essentiels aux organes.

Quand le muscle cardiaque dysfonctionne et ne remplit plus entièrement ce rôle, on parle d’insuffisance cardiaque.

Cette maladie peut rester silencieuse longtemps, d’où l’appel de chercheurs à une amélioration de la prévention et de la sensibilisation aux facteurs de risque.

En France, 1,5 million de personnes sont concernées par l’insuffisance cardiaque, notamment les plus de 60 ans. Selon l’Assurance maladie, avec le vieillissement de la population, ce nombre pourrait augmenter de 25 % tous les quatre ans.

Jusqu’à 700.000 Français souffrent d’insuffisance cardiaque sans le savoir

“Malgré sa progression dynamique, l’insuffisance cardiaque et ses symptômes restent peu connus de la population, précise l’instance de santé. Ainsi, en France, entre 400.000 et 700.000 personnes en souffrent sans le savoir.”

L’insuffisance cardiaque se caractérise par une défaillance du muscle cardiaque qui ne remplit plus entièrement son rôle de pompe. Ainsi, le sang circule moins bien dans l'organisme et n'apporte plus l’oxygène et les nutriments essentiels aux organes.

Dans une nouvelle étude , des chercheurs de l’Université de médecine de Wrocław, en Pologne, appellent à améliorer la prévention de cette maladie. Pour cela, ils ont constitué une synthèse des connaissances actuelles, publiée dans la revue European Heart Journal, sur les facteurs de risque et les meilleures mesures de prévention de cette maladie.

Surveiller les facteurs de risque et les habitudes de vie

Pendant longtemps, l’insuffisance cardiaque peut rester silencieuse, c’est-à-dire sans que le patient ne souffre de symptômes spécifiques. Les auteurs pointent donc l’importance d’un suivi médical régulier avec son médecin traitant.

“Les soins de santé primaires sont essentiel car les médecins de famille sont généralement les premiers à identifier et à surveiller dans la durée les facteurs de risque conduisant à l'insuffisance cardiaque, notamment l'hypertension, le diabète, l'obésité, les troubles lipidiques et la maladie rénale chronique”, estime Donata Kurpas, l’une des auteures, dans un communiqué.

Une visite annuelle de contrôle permet de faire le point sur ces différents critères, mais aussi de parler des habitudes de vie. En effet, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un sommeil régulier, l’arrêt du tabac, une consommation modérée d’alcool et une bonne gestion du stress permettent de prévenir l’insuffisance cardiaque.

“Il est particulièrement important de sensibiliser les personnes qui se sentent en bonne santé mais présentent déjà des facteurs de risque, car c'est à ce stade que l'on peut avoir le plus d'impact, poursuit Donata Kurpas. Dans une perspective de soins intégrés, la prévention de l'insuffisance cardiaque ne doit pas débuter uniquement en cardiologie, mais bien plus tôt : dans les soins de santé primaires, par l'éducation à la santé, au sein des communautés locales et grâce aux décisions quotidiennes favorisant la santé cardiaque tout au long de la vie.”