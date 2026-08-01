Bien vieillir : ce complément alimentaire pourrait changer la donne

L'ESSENTIEL Une étude menée auprès de plus de 16.000 seniors suggère que la supplémentation quotidienne de vitamines améliore la santé fonctionnelle.

Les bénéfices concernent notamment les activités de la vie quotidienne et les capacités physiques.

Les chercheurs rappellent toutefois qu'elle ne remplace ni une alimentation équilibrée ni l'exercice physique.

Se lever, monter des escaliers, faire le ménage ou simplement s'habiller : ces gestes banals du quotidien deviennent parfois plus difficiles avec l'âge. Une nouvelle étude américaine, présentée lors du congrès NUTRITION 2026 de l'American Society for Nutrition, suggère que la supplémentation quotidienne en vitamines pourrait contribuer à préserver les capacités fonctionnelles chez les seniors.

Une meilleure qualité de vie grâce aux vitamines

Menés par des scientifiques du Georgia Prevention Institute de la Medical College of Georgia at Augusta University, la recherche s’est appuyée sur les données de plus de 16.000 adultes âgés de 60 ans et plus. Les volontaires ont été répartis aléatoirement pour recevoir soit un comprimé de multivitamines quotidien, soit un extrait de cacao, soit les deux, soit un placebo. Résultat, après trois ans de suivi, les personnes ayant pris la multivitamine présentaient de meilleurs scores de santé fonctionnelle que celles ayant reçu un placebo, selon le Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, un questionnaire évaluant les symptômes et les capacités physiques.

Pour les chercheurs, l'intérêt principal de cette étude réside dans l’impact concret des vitamines sur la vie de tous les jours. "Ce qui rend ce travail unique, c'est que nous nous sommes intéressés à la santé fonctionnelle, c'est-à-dire à la manière dont les personnes se sentent et fonctionnent réellement au quotidien, plutôt qu'à la seule prévention des grandes maladies", explique Bayu B. Bekele, chercheur postdoctoral et principal auteur de l'étude, dans un communiqué. "Pour les personnes âgées, une multivitamine quotidienne pourrait constituer un complément efficace à un mode de vie sain pour soutenir le bien-être physique avec l'âge, même si elle ne remplace pas une bonne alimentation ni l'exercice physique."

Les scientifiques affirment que le maintien des fonctions cognitives, de la circulation sanguine et de l'endurance physique associé à la prise de multivitamines, pourrait notamment faciliter des activités de base comme marcher, monter des escaliers, courir, s'habiller, se laver ou effectuer les tâches ménagères.

Consulter avant toute supplémentation

La recherche montre en revanche que l'extrait de cacao seul n'améliore pas la santé fonctionnelle dans l'ensemble de la population étudiée. Quelques bénéfices ont été observés chez les participants souffrant d'insuffisance cardiaque, mais uniquement chez eux.

Les auteurs rappellent également que ces résultats ont été présentés lors d'un congrès scientifique et qu'ils devront continuer à être évalués. Ils recommandent enfin de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de commencer toute supplémentation.