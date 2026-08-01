Vacances : ces 6 activités estivales stimulent votre mémoire plus que vous ne l'imaginez

L'ESSENTIEL L'été est une période idéale pour entretenir sa mémoire, d’après l’Observatoire B2V des Mémoires.

Les loisirs du quotidien (lire, marcher dans la nature, jardiner, bricoler…) stimulent la mémoire sans nécessiter d'exercices cognitifs spécifiques.

La variété et le plaisir sont les clés d'un cerveau en bonne santé.

Et si l'été était la meilleure saison pour prendre soin de son cerveau ? Pour cela, nul besoin de faire des exercices dits "cérébraux", des jeux d'entraînement ou des défis intellectuels pendant les vacances. "Il n'a jamais été prouvé que s'obliger à réaliser des exercices comme des sudokus permettait, à lui seul, de prévenir le déclin cognitif", selon l’Observatoire B2V des Mémoires. En revanche, certaines activités estivales stimulantes peuvent contribuer à entretenir la mémoire, lorsqu’elles sont pratiquées régulièrement. "Le point commun de ces activités ? Elles procurent du plaisir, stimulent naturellement le cerveau et s'intègrent facilement au quotidien." L’Observatoire B2V des Mémoires révèle six loisirs de l’été qui stimulent naturellement les fonctions cognitives.

La lecture fait du bien à la mémoire

Lire un roman à la plage, au bord de la piscine ou dans un parc mobilise l'attention, l'imagination, la mémoire des personnages, des lieux et des intrigues. Cette activité favorise aussi la projection mentale et sollicite la mémoire autobiographique à travers les émotions et les expériences auxquelles on peut s'identifier.

Le bricolage aide à préserver les fonctions cognitives

Peindre les murs, réparer un objet ou encore monter un meuble fait appel à différentes fonctions cognitives, car le bricolage demande de planifier, résoudre des problèmes, mémoriser des étapes et coordonner les gestes.

Le jardinage pour entretenir sa mémoire

En plantant ou en arrosant des plantes de son jardin, de sa terrasse ou de son balcon, on mobilise les gestes, l'organisation, l'observation et les sens. Le jardinage "fait partie des activités de loisirs associées à un meilleur maintien des fonctions cognitives au fil des années."

Une promenade dans la nature afin de prendre soin de son cerveau

Se balader en forêt, en bord de mer, dans une prairie ou un parc améliore l'attention et la mémoire de travail, tout en réduisant le stress. "Même une courte immersion dans un environnement naturel peut produire des effets bénéfiques. La nature agit également indirectement en favorisant l'activité physique, les interactions sociales et le bien-être psychologique."

Faire une activité manuelle pour stimuler sa mémoire

Peindre, coudre, cuisiner, dessiner, tricoter, sculpter, faire de la poterie… Créer avec ses mains sollicite en même temps la concentration, la planification, la motricité fine et l'imagination. Les activités manuelles permettent aussi de réduire le stress, "un facteur favorable au bon fonctionnement de la mémoire."

Partager des souvenirs avec ses proches

Retrouver sa famille et ses amis et passer du temps avec eux donnent souvent lieu à des anecdotes, des souvenirs d'enfance ou des récits de vacances passées. "Ces conversations entretiennent la mémoire autobiographique et renforcent la mémoire collective familiale. Elles permettent aussi de transmettre une histoire commune entre générations." Le fait de feuilleter un album photo réactive les souvenirs autobiographiques, réveille des émotions et favorise les échanges entre générations.