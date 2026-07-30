Retour à domicile après un incendie : que faut-il faire en premier ?

L'ESSENTIEL Le retour des habitants évacués en raison de l’incendie en Gironde est progressivement autorisé.

L'ARS appelle à la prudence sanitaire lors du retour à domicile du fait du "risque de passage transcutané et respiratoire", car les logements peuvent contenir des résidus de fumées, de suie et de poussières issus de la combustion.

Les principales consignes sont : porter des protections adaptées lors du nettoyage et éviter l'exposition des personnes les plus fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou souffrant de maladies respiratoires).

Var, Gironde, Côte-d’Or… Les incendies gagnent du terrain en France. « On a enregistré 26 feux, qui partent très vite et très fort, hier. La situation reste compliquée. La surface brûlée est de 117.000 hectares » dans tout l'Hexagone, a déclaré, à Beauvau, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. En Gironde, le feu de forêt est stabilisé, mais les secours restent mobilisés et le risque de reprises subsiste. "Après évaluation des conditions de sécurité, Sophie brocas, préfète de Gironde, a pris la décision d'autoriser la réintégration des communes suivantes : Mios, Le Barp, Cestas, Saint-Jean d'Illac, Martignas sur Jalle, Saint-Medard en Jalles, Saint-Aubin de Médoc, Salaunes, Sainte-Hélène", peut-on lire dans un communiqué. En clair, les habitants de ces communes, qui ont été évacués à cause des incendies, peuvent désormais regagner leur domicile.

Rentrer chez soi après un incendie : les erreurs qui peuvent coûter cher

Si le retour est autorisé, quelques précautions restent indispensables à cause des retombées des produits de combustion du bois. Dans un communiqué, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine recommande aux résidents d’être vigilants et de respecter un certain nombre de consignes de nettoyage au cours des prochains jours en raison des retombées des produits de combustion du bois en raison "du risque de passage transcutané et respiratoire."

Dès leur retour à leur domicile, les habitants doivent porter des gants et des masques FFP2 afin d’éviter tout contact direct avec la suie, les cendres et les poussières lors du nettoyage. "Les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques devraient dans la mesure du possible ne pas participer aux opérations de nettoyage, ou, à défaut, porter un masque FFP2 en permanence." Pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur (terrasse, mobilier de jardin) de leur logement, les citoyens ne doivent pas utiliser d’aspirateur, de souffleur, d’appareil haute pression (type karcher) ou balayage à sec, car ils peuvent mettre en suspension des particules. Autre conseil : ne jamais mélanger plusieurs produits ménagers.

Après un incendie, quelles précautions prendre ?

L’ARS préconise de nettoyer les surfaces à l’eau uniquement et du haut vers le bas (lingettes humidifiées pour les objets et meubles de la maison et serpillères humides pour les sols). Dans la liste des surfaces à laver, on retrouve les bouches de ventilation, les filtres encrassés, qui doivent être remplacés si nécessaire, les jeux d’enfants, les gamelles des animaux et leurs pattes. Il convient aussi de laver à l’eau les légumes et les fruits du jardin avant de les consommer et d’éplucher les légumes racine et tubercules. "Jeter les aliments non emballés exposés directement aux cendres ou suies et nettoyer les emballages avant ouverture. Concernant les œufs, ne pas les consommer en cas de présence de poussières, cendres ou suie dans les poulaillers ou si les poules y ont été exposées."

D’après l’agence, il faut évacuer l’eau restée stagnante des canalisations d’eau potable, en laissant couler les robinets intérieurs pendant deux minutes avant de consommer l’eau pour la boisson, et vérifier le bon fonctionnement des équipements des piscines (filtration, désinfection, retrait des déchets à l’épuisette). Après le nettoyage, il convient de se laver les mains à l’eau et au savon et de nettoyer séparément les vêtements utilisés pour le ménage. "Ne pas secouer textiles (rideaux, tapis, vêtements) à l’intérieur du logement et les laver séparément."

Se préparer à une potentielle nouvelle évacuation

La préfecture de la Gironde signale que de nouvelles mesures d’évacuation pourraient être envisagées dans les communes si les conditions de sécurité venaient à l’exiger. Elle demande donc aux résidents de ne pas couper leur téléphone, de suivre scrupuleusement les consignes des autorités et des forces de l’ordre, de rester extrêmement vigilants et de ne pas s’approcher des zones sécurisées ou interdites de faciliter l’intervention des secours et des équipes techniques encore mobilisées sur le terrain.