Démence : pourquoi il faut faire écouter de la musique live aux malades

L'ESSENTIEL Une série de concerts et conférences musicales a été conçue pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants.

Une enquête révèle que ce programme de musique live est bénéfique pour les participants.

Il a amélioré le bien-être émotionnel, la stimulation intellectuelle et l'interaction sociale des participants.

Pendant la Covid-19, des scientifiques de l'université Northwestern ont cherché un moyen de casser l'isolement et le manque de stimulations des personnes souffrant de démence. Ils ont alors imaginé un cycle de concerts et de conférences musicales, conçu spécialement pour les patients atteints de troubles neurocognitifs. Ce dispositif, présenté dans la revue Frontiers in Neurology, s’est révélé très bénéfique pour les malades et leurs aidants.

En plus de maintenir leur activité cérébrale, le programme baptisé Musical Museum favorise les interactions sociales.

Des concerts pensés pour les personnes souffrant de démence

Les chercheurs ne se sont pas tournés par hasard vers la musique lors de la création de ce programme d’activités pour les personnes souffrant de démence. "La musique reste longtemps présente dans l’esprit des personnes atteintes de démence. Le Musical Museum est donc un excellent moyen pour elles de réguler leurs émotions et de bénéficier d’une stimulation intellectuelle et cognitive", explique le Dr Borna Bonakdarpour, auteur principal de l’étude et pianiste de formation classique, dans un communiqué. "Nous veillons à garder leur cerveau engagé."

Chaque session de Musical Museum propose une heure de musique live. Elle est construite autour d'un thème qui intègre des concepts philosophiques tels que la perte d'amour et le temps ainsi que des périodes culturellement importantes pour les personnes âgées (comme les années 1960 et 1970). Lors de la composition de la setlist du concert, les chercheurs utilisent des sons populaires pendant l'adolescence du public. De précédentes recherches ont, en effet, montré que ces derniers pouvaient améliorer la mémoire autobiographique et la conscience de soi ou encore réduire l'agitation des patients. Des chansons inconnues, s'inspirant notamment de chants folkloriques, sont également proposées. Chaque morceau est accompagné d’une introduction orale apportant un contexte historique et musical. De plus, un temps d’échange est organisé après le concert.

Au fil des années, 11 "concerts" ont été organisés. Ces derniers ont couvert divers genres musicaux comme la bossa nova, le jazz et le baroque, attirant en moyenne, 50 participants. Au total, 251 spectateurs ont été interrogés pour cette étude. Il s'agissait de patients souffrant de démence et d'aidants.

Musique live : bien-être, stimulation intellectuelle et liens sociaux au rendez-vous

L’analyse de leurs réponses montre que ces sessions de musique live améliorent le bien-être émotionnel et la stimulation intellectuelle des patients. "Ce programme a apporté paix, détente et, parfois, une libération cathartique grâce aux larmes", confie un participant. D'autres ont souligné les bienfaits sociaux du programme, l'un d'eux le qualifiant de "merveilleuse occasion d'élargir nos contacts avec des personnes vivant des expériences similaires".

"Il est fréquent que les personnes atteintes de démence s'isolent parce qu'elles peuvent se sentir nerveuses ou gênées, surtout si leur langage a décliné. C'est donc un excellent moyen de les faire sortir et une belle occasion de les voir en dehors du cadre clinique", explique le Dr Borna Bonakdarpour.

Ces commentaires "largement positifs" ainsi qu’un "intérêt et une présence constants", confirment aux chercheurs l'intérêt de leur programme. Et si pour le moment ce dernier n’est proposé qu’au sein de leur université, les sessions Musical Museum ont été filmées et sont proposées gratuitement sur le site de Northwestern. Les setlists des différents concerts sont aussi proposés sur Spotify et Apple Music.