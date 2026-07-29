Diarrhées en vacances : comment traiter... ou s'inquiéter ?

L'ESSENTIEL La priorité en cas de diarrhée est d'éviter la déshydratation.

La plupart des diarrhées aiguës sont virales ou guérissent spontanément.

Il faut consulter rapidement si la diarrhée contient du sang.

La priorité devant une diarrhée en vacances n’est pas de la stopper à tout prix, mais d’éviter la déshydratation. Une diarrhée fait perdre de l’eau et des sels minéraux. Cette perte peut être rapide chez l’enfant, la personne âgée, la femme enceinte ou une personne fragile.

Le premier traitement : boire

Il faut boire souvent, par petites quantités, même si l’on n’a pas très soif. Les solutions de réhydratation orale sont particulièrement utiles chez les jeunes enfants, les personnes âgées ou en cas de vomissements. Chez l’adulte, l’Assurance Maladie rappelle que le médecin recherche d’abord les signes de déshydratation et que les mesures hygiéno-diététiques sont souvent suffisantes. (Ameli)

Côté alimentation, inutile de jeûner longtemps. On peut fractionner les repas et privilégier temporairement des aliments simples : riz, pâtes, banane, compote, soupe, biscottes. Il faut éviter l’alcool, les repas très gras, les crudités douteuses, les plats épicés ou les boissons glacées si elles aggravent les symptômes.

Attention aux médicaments

Les ralentisseurs du transit peuvent rendre service dans certaines diarrhées très liquides, fréquentes et gênantes, par exemple lors d’un trajet. Mais ils ne doivent pas être utilisés en cas de diarrhée avec sang, glaires ou fièvre, ni chez l’enfant de moins de 12 ans. L’Assurance Maladie rappelle aussi qu’ils ralentissent l’élimination du virus ou de la bactérie. (Ameli)

Les antibiotiques ne sont pas automatiques. La plupart des diarrhées aiguës sont virales ou guérissent spontanément. Chez l’adulte, l’Assurance Maladie précise que les antibiotiques ne se justifient que si une cause bactérienne est établie par examen de selles. (Ameli)

Les signes qui doivent faire consulter

Il faut consulter rapidement si la diarrhée contient du sang, si elle s’accompagne d’une forte fièvre, de douleurs abdominales importantes, de vomissements empêchant de boire, de signes de déshydratation, ou si elle survient au retour d’un pays tropical. Une diarrhée sévère, persistante ou fébrile peut nécessiter un examen des selles. (Ameli)

Chez l’enfant, le seuil d’alerte est plus bas : absence de boisson, couches peu mouillées, somnolence, pleurs sans larmes, bouche sèche, diarrhée qui s’aggrave ou fièvre doivent faire consulter. En vacances, le bon réflexe est simple : réhydrater d’abord, surveiller ensuite, consulter dès que l’évolution n’est pas rassurante.