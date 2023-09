Que faire en cas de violente diarrhée ?

L'ESSENTIEL Un vol Atlanta-Barcelone a été contraint de faire demi-tour à cause d'une violente diarrhée d'un passager.

Si, comme le malheureux passager qui a récemment fait faire demi-tour à son avion, vous avez une attaque soudaine et violente de diarrhée, il faut essayer de prendre rapidement du lopéramide.

Diarrhées soudaines : prendre du lopéramide

"Le lopéramide est un ralentisseur du transit intestinal. Il permet de combattre la diarrhée en réduisant les contractions de l’intestin", indique la publication scientifique Vidal. "Il doit être réservé aux situations de crise (avion ou bus à prendre, réunions importantes, examen, etc.) car il peut entraîner des constipations secondaires parfois plus gênantes que la diarrhée elle-même voire, dans certains cas rares, des complications graves", peut-on également lire sur le site.



Si vous arrivez à vous en procurer, respectez bien la posologie recommandée par votre pharmacien et ne poursuivez pas le traitement pendant plus de deux jours sans avis médical.

Diarrhées aigüe : veiller à la réhydratation

Une fois le lopéramide pris, le meilleur traitement de la diarrhée passe par la réhydratation, en privilégiant des boissons contenant du sucre et du sel (sodas, bouillon de légumes...) ou, si besoin, en consommant des solutions orales.

Une alimentation adaptée peut aussi aider à faire disparaitre l’épisode. En ce sens, vous pouvez manger du riz, des pâtes, des carottes cuites ou des bananes, en évitant par ailleurs de consommer des fruits, des légumes verts, des plats épicés, des boissons glacées et des produits laitiers.

Diarrhées persistantes : consulter un médecin

Si les diarrhées persistent malgré ces soins, mieux vaut consulter un médecin, qui pourra vous prescrire un traitement antibiotique en cas d’infection bactérienne ou un traitement antiparasitaire en cas de diarrhée due à un parasite intestinal.