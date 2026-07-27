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Vacances : quels sont les effets du changement de rythme sur la digestion ?

En vacances, on se couche plus tard, on saute parfois le petit-déjeuner, on déjeune à 15 heures, on grignote davantage et l’on bouge autrement. Ces changements semblent anodins, mais ils peuvent perturber la digestion. Le tube digestif aime la régularité plus qu’on ne l’imagine.

Vacances : quels sont les effets du changement de rythme sur la digestion ? iStock/zamrznutitonovi
L'ESSENTIEL
  • Le changement de rythme lié aux vacances peut perturber la digestion.
  • Les repas pris à des heures inhabituelles peuvent provoquer ballonnements, reflux, lourdeurs, constipation ou diarrhée passagère.
  • Une digestion perturbée pendant deux ou trois jours au début des vacances n’a rien d’exceptionnel.

Oui, le changement de rythme peut dérégler la digestion. Le corps n’est pas seulement sensible à ce que l’on mange, mais aussi au moment où l’on mange, à la qualité du sommeil, à l’activité physique et au stress. Nos fonctions biologiques suivent un rythme d’environ 24 heures, appelé rythme circadien. L’Inserm rappelle que la lumière, les repas, l’activité physique et la température participent à la synchronisation de cette horloge interne, et que les contractions intestinales diminuent notamment la nuit. (Inserm)

Le ventre aime les horaires

En vacances, le décalage commence souvent par les repas. On petit-déjeune tard, on allonge l’apéritif, on dîne après 22 heures. Résultat : l’estomac et l’intestin doivent s’adapter à des apports plus irréguliers, parfois plus gras, plus sucrés ou plus abondants. Cela peut favoriser ballonnements, reflux, lourdeurs, constipation ou diarrhée passagère.

Le sommeil joue aussi. Une nuit courte ou très décalée modifie l’appétit, la sensation de faim, le choix des aliments et parfois le transit. Ajoutez à cela la chaleur, les trajets longs, la déshydratation et le manque d’activité physique, et l’on comprend pourquoi certaines personnes ont “le ventre en vrac” dès les premiers jours de vacances.

Les faux amis de l’été

Le changement alimentaire est souvent brutal : barbecue, glaces, fritures, boissons gazeuses, alcool, sauces, repas très épicés. Rien n’est interdit en soi, mais l’accumulation peut fatiguer l’estomac. L’Assurance Maladie recommande, en cas de digestion difficile, de manger à heures régulières, de limiter les repas trop copieux, les aliments gras, épicés ou acides, et de prendre le temps de mastiquer. (Ameli)

Autre piège : s’allonger juste après un repas. Après un dîner tardif, la position couchée favorise les reflux et les nausées. En cas de dyspepsie, l’Assurance Maladie conseille de prendre le dernier repas au moins trois heures avant le coucher et de ne pas s’allonger immédiatement après avoir mangé. (Ameli)

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Il ne s’agit pas de transformer les vacances en programme militaire. Quelques repères suffisent : garder au moins deux vrais repas structurés, boire de l’eau régulièrement, marcher chaque jour, éviter les excès répétés le soir, et revenir progressivement à des horaires plus stables si les troubles apparaissent.

En pratique, une digestion perturbée pendant deux ou trois jours n’a rien d’exceptionnel. Mais il faut consulter si les douleurs persistent, s’aggravent, s’accompagnent de fièvre, vomissements répétés, sang dans les selles, jaunisse, perte de poids ou douleur abdominale intense. Le ventre accepte les vacances, mais il n’aime pas être complètement déboussolé.

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