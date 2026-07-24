Myopie des enfants : peut-on encore freiner l’épidémie mondiale ?

L'ESSENTIEL Face à l’épidémie silencieuse de myopie chez les enfants, des chercheurs ont créé des courbes de croissance de l’œil des enfants, comparables aux courbes de taille et de poids utilisées en pédiatrie.

L’objectif est d’identifier plus tôt les enfants dont les yeux évoluent vers une myopie afin de pouvoir intervenir avant une progression importante.

Une exposition régulière à la lumière naturelle et du temps passé dehors sont considérés comme des mesures importantes pour réduire le risque de myopie.

Dans le monde, la myopie est de plus en plus fréquente et pose des problèmes majeurs de santé publique. Les chercheurs parlent souvent d’ "épidémie" pour décrire sa progression rapide. Bien que ce trouble oculaire soit favorisé par une origine génétique, les cas continuent d’augmenter en raison de facteurs environnementaux, en particulier, la diminution du temps passé à l’extérieur. "Toutes les études scientifiques suggèrent que l’augmentation du temps passé à l’extérieur est efficace pour prévenir l’apparition de la myopie", souligne l’Assurance Maladie.

Myopie : plus l'œil est long, plus le risque de complications est élevé

La myopie, pouvant évoluer vers une perte de vision irréversible à l'âge adulte, est causée par un allongement excessif de l'œil. "Lorsque l'œil s'allonge trop, cela peut fragiliser ses structures et accroître le risque de complications irréversibles menaçant la vision plus tard dans la vie", selon Gareth Lingham, chercheur à la faculté de médecine de l'Université d'Australie-Occidentale (UWA), qui indique que les médecins doivent surveiller et gérer la croissance oculaire pour mieux prévenir et traiter la myopie. Cependant, tout comme la taille, la longueur de l'œil varie considérablement selon l'âge, le sexe et le lieu de résidence de l'enfant. "L'absence de valeurs de référence tenant compte de ces différences rendait difficile l'interprétation de la longueur de l'œil selon les groupes, compliquant ainsi le dépistage précoce et fiable des risques de myopie", a-t-il ajouté.

"Déterminer si la croissance oculaire est anormalement rapide" grâce aux courbes de référence

Afin de pouvoir suivre la croissance oculaire des jeunes, Gareth Lingham et son équipe ont ainsi voulu établir des courbes de la longueur de l’œil spécifiques à l’âge, au sexe et à la région. Pour ce faire, ils ont analysé près de 560.000 mesures oculaires provenant de 147.573 enfants et adolescents d'Australie, d'Europe et d'Asie de l'Est. Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue JAMA Ophthalmology, les auteurs ont développé des graphiques comparables à celles utilisées pour suivre la taille et le poids des nourrissons et des enfants. "Bien que ces courbes de centiles ne soient pas destinées à diagnostiquer la myopie, elles pourraient aider les cliniciens à déterminer si la croissance oculaire d'un enfant est anormalement rapide, à comparer sa situation avec celle de ses pairs dans la région et à évaluer les risques encourus", a déclaré David Mackey, qui a participé aux recherches.

Myopie : "Les enfants devraient s'efforcer de passer deux heures à l'extérieur chaque jour"

En attendant que ces nouveaux graphiques mesurant la croissance oculaire d'enfants soient totalement au point, l’équipe conseille aux familles de prendre certaines mesures pour prévenir la myopie. "Les enfants devraient s'efforcer de passer deux heures à l'extérieur chaque jour. Pour éviter également les coups de soleil et le cancer de la peau, ils devraient pratiquer ces activités lorsque l'indice UV est faible ou veiller à utiliser une protection solaire si l'indice UV est égal ou supérieur à 3."