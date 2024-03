Myopie : quels sont les nouveaux traitements ?

L'ESSENTIEL On estime qu’un Européen sur deux sera myope en 2050.

L’atropine, l’orthokératologie et les verres freinateurs constituent de nouvelles techniques pour freiner l’évolution de la myopie.

"Les interventions chirurgicales des myopes forts, même les plus simples comme la cataracte, exigent une expertise spécifique", précise le Pr Ramin Tadayoni, chef de service d’ophtalmologie à l’Hôpital Fondation Rothschild.

Alors que les cas de myopie augmentent fortement partout en Europe, l’Institut Français de Myopie a fait le point lors de son ouverture sur les nouvelles techniques en passe de freiner cette pathologie ophtalmique.

Atropine, orthokératologie et verres freinateurs : les nouveaux traitements de la myopie

"Côté médicament, nous disposons d’un collyre appelé « atropine ». Il doit être administré à faible concentration à raison d’une fois par jour pendant plusieurs années", commence le centre de recherche.



Côté des dispositifs médicaux, il cite également l’orthokératologie. "Il s’agit de lentilles rigides que l’on porte la nuit et qui par un principe mécanique remodèlent la cornée. Elles permettent de se passer de correction en journée et pourraient selon certaines études (encore peu nombreuses et en cours d’évaluation) ralentir l’évolution de la myopie", indiquent les spécialistes.



Autre dispositif source d’espoir pour les enfants myopes : les verres freinateurs. "Certaines preuves d’efficacité ont été rapportées par des équipes de chercheurs asiatiques, qui démontrent que ces verres high tech semblent ralentir la progression de la myopie en réduisant la vitesse d’élongation de l’oeil chez les enfants", poursuivent-ils.



Nouveaux traitements de la myopie : plus de recherches sont nécessaires

"Les travaux de recherche que nous menons en collaboration avec des équipes internationales publiques et privées sur les stratégies pour freiner la myopie sont encore trop récentes pour que l’on puisse en mesurer les effets à moyen et long terme, mais la dynamique est lancée", estime-t-il par ailleurs.



"En effet, alors que la myopie est une affection fréquente, source de maladies graves de l’oeil, de handicaps visuels voire de cécité, la recherche mondiale sur le sujet est relativement récente", explique l’expert.



"La croissance de la myopie doit être stoppée et aucun myope fort ne doit perdre la vue des conséquences de cette atteinte", conclut-il. `

Un Européen sur deux sera myope en 2050

Actuellement, la correction de la myopie se fait par verres de lunettes ou lentilles de contact concaves. L’image est ainsi repoussée vers l'arrière sur la rétine pour obtenir une vision nette.

"Le même effet peut être obtenu en aplatissant le centre de la cornée par laser (diminution globale de la convergence de l'œil)", complète le CHU de Poitiers.



