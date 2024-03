Myopie forte : peut-on in fine perdre la vue ?

L'ESSENTIEL 5 à 10 % de l’ensemble des myopes sont atteints de myopie forte.

A l’occasion de son ouverture au sein de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild*, l’Institut Français de Myopie détaille dans un communiqué de presse les risques associés à une myopie forte.

"La myopie forte est associée aux glaucomes et à des cataractes précoces"

"La myopie forte est associée à un risque élevé de maladies graves de la vue" pouvant conduire à la cécité, expliquent ainsi les spécialistes membres du centre de recherche. "Les décollements de la rétine sont plus fréquents chez les myopes forts, tout comme le glaucome ou les cataractes précoces. Mais surtout, la myopie forte est responsable de complications pouvant par exemple toucher la macula, le centre de la vision", ajoutent-ils.

La myopie se stabilise généralement autour de l’âge de 20-25 ans, sauf chez les myopes forts où elle progresse tout au long de la vie. Plus la myopie apparaît précocement, plus elle sera importante à l’âge adulte. "Certains travaux de recherche indiquent que 5 à 10 % de l’ensemble des myopes sont atteints de myopie forte, et des études asiatiques font même état de taux de 20 à 25 %", souligne l’Institut Français de Myopie.

"La myopie est devenue la première cause de cécité en Asie"

L’augmentation constante des personnes touchées par la myopie concerne l’ensemble des pays développés. "On constate déjà dans certaines villes d’Asie du Sud-Est que 90 % des moins de 25 ans sont myopes. La myopie est d’ailleurs devenue la première cause de cécité en Asie", peut-on lire dans le document envoyé aux rédactions. "Plus près de chez nous, les projections sont aussi inquiétantes : on estime qu’un Européen sur deux sera myope en 2050", indique également le texte.

Cette forte croissance est essentiellement la conséquence de nos modes de vie citadins, à savoir l’augmentation du temps passé en intérieur, les apprentissages trop précoces de la lecture avec une sollicitation excessive de la vision de près et surtout un manque d’exposition à la lumière naturelle.

Elle s’explique également par des facteurs héréditaires : avec 1 parent myope, le risque de souffrir de cette affection est multiplié par deux, et avec 2 parents myopes, le risque est multiplié par six.

Quels sont les symptômes de la myopie ?

"La myopie est un défaut visuel créant une vision floue de loin", précise sur son site le docteur Jean-Marc Ancel, spécialiste de la chirurgie réfractive.

Les symptômes les plus fréquents de la myopie sont :

- une vision de loin floue ou très imprécise ;

- des difficultés de vision la nuit, avec de forts halos autour des lumières ;

- un besoin de plisser/forcer pour essayer de mieux voir de loin ou devoir s’approcher des objets afin de les distinguer.

*L'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild offre un accès en secteur 1 sans dépassement d'honoraires.