Myopie et hypermétropie : bientôt des gouttes pour remplacer vos lunettes ?

En France, 7 personnes sur 10 âgées de plus de 20 ans portent des lunettes. A en croire une étude menée par des chercheurs israéliens du Centre médical Shaare Zedek et de l'Institut de nanotechnologie et de matériaux avancés de l'université Bar-Ilan, ces personnes pourraient peut-être un jour s'en passer.

Ces scientifiques ont en effet développé des gouttes oculaires capables d'améliorer la vue des personnes souffrant de myopie et d'hypermétropie. Selon Ouest France, ce produit révolutionnaire serait capable de réparer les cornées. Testées en laboratoire pendant deux ans sur des porcs, des nanoparticules appelées "nanodrops" - une méthode qui consiste à introduire une solution médicamenteuse dans un conduit (nez, oreille, oeil...) goutte par goutte - sont parvenues à améliorer avec succès les cornées.

Nettoyer la cornée pour améliorer la vue

Le Dr David Smadja, chef de l’équipe de recherche explique qu'en nettoyant, désinfectant et traitant régulièrement ce conduit, on note une amélioration significative de la correction de la vue. "Ces nanodrops utilisent la nanotechnologie pour améliorer la vision", a-t-il précisé lors d’une conférence donnée à l’Auditorium Steinberg de Jérusalem, le 21 février.

Ces gouttes seraient même une alternative efficace pour remplacer les lentilles multifocales et ainsi permettre aux gens de voir correctement des objets placés à différentes distances. Mais des essais cliniques doivent encore être menés sur des humains dans les prochains mois.

Les Européens et leurs lunettes

Un rapport de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) avançait en 2017 que 7 Français sur 10 de plus de 20 ans portent des lunettes : 46 % des 20-46 ans ont une altération de la vision. Notamment à cause des écrans (usage personnel ou professionnel), le soleil, l’exposition à une lumière trop forte, le diabète, le stress, la pollution, l’hypertension ainsi que les antécédents familiaux et médicaux. Avec l'âge, la perte de la vision est également très fréquente.

Une méta analyse réalisée en 2015 par des chercheurs de l’université King’s College London au Royaume-Uni a démontré que près de la moitié des Européens souffraient de myopie. Cette synthèse de 15 études, réalisées sur plus de 60 000 personnes dans quinze pays de l’Union européenne a révélé que 47 % des 25-29 ans sont myopes. Cette étude avait même démontré que la prévalence de la myopie est deux fois plus importante chez les personnes ayant un niveau d’étude supérieur.