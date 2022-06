Myopie : la moitié du monde pourrait être concernée d’ici 2050.

L'ESSENTIEL Les premières journées nationales d’information et de dépistage de la myopie auront lieu les 21 au 25 novembre prochain.

8 Français sur 10 n’imaginent pas que la myopie peut entraîner la cécité.

Un humain sur deux pourrait être concerné par la myopie d’ici 2050, selon l’Institut d’éducation médicale et de prévention (IEMP) qui vient de lancer la première campagne nationale d’information et de dépistage de la myopie.

Net de près, flou de loin

La myopie est un trouble de la vision. Les personnes qui en sont atteintes voient net de près, mais flou de loin. Elles sont ainsi obligées de porter des lunettes ou des lentilles pour corriger ce problème.

Le problème des activités qui sollicitent la vision de près

Parmi les documents mis à disposition du public dans la campagne nationale organisée par l’IEMP, les résultats d’une enquête Ipsos publiés ce vendredi 24 juin. Ils ont calculé le temps passé par les enfants à des activités qui sollicitent la vision de près… Et les résultats sont impressionnants.

7h28 chez les 14-18 ans

Ils ont observé 3 heures et 29 minutes pour les 3-6 ans, 4 heures et 3 minutes chez les 7-10 ans, à 6 heures 54 minutes pour les 11-13 ans et 7 heures 28 minutes chez les 14-18 ans. Il s’agit principalement de l’utilisation des écrans (smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les jeux vidéos, etc.) mais aussi de la lecture.

Les autres facteurs de risque…

Le temps passé devant les écrans et la lecture sont donc des facteurs de risque de la myopie, mais ils ne sont pas les seuls. Selon cette enquête, il y aurait aussi l’hérédité, l’origine ethnique (les chinois seraient pas exemple plus à risque), la faible exposition à la lumière du jour et le travail intensif dans le cadre des études.

…encore trop méconnus

Mais tous ces facteurs de risque de la myopie seraient assez mal connus par les Français. À titre d’exemple, seul un sur quatre sait que plus un enfant passe du temps en extérieur, plus il réduit - d’environ 23% - ses risques de devenir myope.

Faire contrôler ses yeux régulièrement

Ainsi, pour préserver les yeux des adultes et ceux des plus jeunes, il est donc conseillé de ne pas rester enfermé trop longtemps et de limiter l’usage des écrans ou des activités qui sollicitent la vue de près. Enfin, il faut aussi - et surtout - aller régulièrement chez l’ophtalmologiste, tous les deux à cinq ans pour les adultes, afin de contrôler sa vue… Comme beaucoup de maladies, plus la myopie est dépistée tôt, meilleure sera la prise en charge.