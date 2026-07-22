Tiques : quels sont les signes de la maladie de Lyme ?

L'ESSENTIEL Le signe le plus évocateur de la maladie de Lyme est une plaque rouge inflammatoire qui apparaît entre 3 et 30 jours après la piqûre de tique et qui s’étend progressivement.

Le traitement repose sur des antibiotiques et permet d’éviter l’évolution vers des formes disséminées.

Au retour d’une promenade en forêt, d’un séjour en zone boisée ou après du jardinage, il faut inspecter tout le corps, y compris les zones où la peau est fine.

La réponse est claire : le signe le plus évocateur de la maladie de Lyme est une plaque rouge inflammatoire qui apparaît entre 3 et 30 jours après la piqûre de tique et qui s’étend progressivement. On l’appelle érythème migrant. Elle mesure souvent plus de 5 cm, peut prendre une forme d’anneau, et ne démange généralement pas. (Ameli)

Une rougeur qui s’étend

Il ne faut pas confondre l’érythème migrant avec la petite réaction locale qui peut apparaître juste après la morsure. Une petite rougeur dans les 24 premières heures, parfois avec démangeaison, peut être une simple réaction à la salive de la tique. En revanche, une plaque rouge qui s’agrandit plusieurs jours plus tard doit faire consulter. (Ameli)

Le traitement repose alors sur des antibiotiques. Plus il est commencé tôt, plus il permet d’éviter l’évolution vers des formes disséminées.

D’autres signes possibles

La maladie de Lyme ne donne pas toujours seulement une plaque unique. Plus rarement, plusieurs plaques peuvent apparaître à distance de la morsure. Des signes généraux peuvent aussi être présents : fièvre, maux de tête, grande fatigue, douleurs musculaires ou articulaires. Dans certaines formes précoces, des atteintes neurologiques, articulaires, cardiaques ou oculaires peuvent survenir. (Ameli)

Le point important : on ne doit pas attendre d’avoir tous les symptômes. Après une morsure de tique, l’apparition d’une plaque qui s’étend suffit à consulter. Il est aussi utile de dire au médecin quand la morsure a eu lieu, dans quelle région, et depuis combien de temps la tique était probablement attachée.

Que faire juste après la piqûre ?

Au retour d’une promenade en forêt, d’un séjour en zone boisée ou après du jardinage, il faut inspecter tout le corps, y compris les zones où la peau est fine : aisselles, plis des genoux, nombril, cuir chevelu, cou, oreilles, organes génitaux. Chez l’enfant, l’examen doit être particulièrement minutieux. (Ameli)

Si une tique est fixée, il faut l’enlever le plus vite possible avec un tire-tique, sans appliquer d’éther, d’alcool, d’huile ou tout autre produit. L’Assurance Maladie déconseille ces produits, car ils peuvent faire régurgiter la tique et augmenter le risque de transmission. (Ameli)

Après retrait, on désinfecte, on note la date, puis on surveille pendant un mois. La bonne règle : une tique retirée n’est pas une urgence en soi, mais une rougeur qui grandit dans les semaines suivantes doit être montrée à un médecin.