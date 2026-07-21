  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Dermatologie

Psoriasis : pourquoi certains malades ne répondent-ils jamais aux traitements ?

Des scientifiques français ont identifié un gène clé impliqué dans les formes les plus résistantes de psoriasis. Cette découverte pourrait ouvrir la voie au premier traitement sur mesure.

Psoriasis : pourquoi certains malades ne répondent-ils jamais aux traitements ? helivideo/iStock
L'ESSENTIEL
  • Des chercheurs français ont découvert que certaines formes de psoriasis sont dues à une mutation rare du gène ADAR1.
  • Cette anomalie active une inflammation spécifique, jusqu'ici non ciblée par la grande majorité des traitements approuvés dans cette maladie.
  • Des traitements ciblant la voie des interférons (comme les inhibiteurs de JAK1 ou TYK2) ont permis d'obtenir des rémissions chez la quasi-totalité des patients traités dans cette étude.

Le mystère des psoriasis les plus rebelles est enfin résolu par une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Institut Imagine, de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) et de l’Université Paris-Cité. Celle-ci a été réalisée en partant d’un constat : bien que les traitements biologiques aient changé la vie de nombreuses personnes atteintes de cette maladie inflammatoire chronique de la peau, certains ne voient aucune amélioration de leurs symptômes malgré plusieurs protocoles thérapeutiques successifs. "Faute de réponse, ces patients errent souvent d'un traitement à l'autre, sans succès durable." Ainsi, l’équipe française a voulu, dans le cadre de cette recherche publiée dans la revue Journal of Experimental Medicine, leur apporter une solution.

Psoriasis : une mutation génétique héritée déclenche une inflammation spécifique

Pour les besoins des travaux, les chercheurs ont examiné quatre familles différentes, qui n'ont aucun lien de parenté entre elles. Plusieurs membres de chaque famille souffrent de psoriasis en plaques à début précoce, avec ou sans rhumatisme psoriasique. Dans ces familles, la pathologie cutanée semble être causée par une mutation dans un seul gène, contrairement à la majorité des cas de psoriasis, qui sont polygéniques (impliquant de nombreux gènes et des facteurs environnementaux). En outre, les patients présentent une forte activation du système immunitaire, en particulier de la voie des interférons, dans la peau et dans le sang.

Afin d’en avoir le cœur net, l’équipe a effectué un séquençage de l'exome entier (une technique qui permet de lire la séquence de tous les exons d'une personne afin de rechercher des mutations responsables de maladies). Cette méthode "a permis d'identifier quatre mutations hétérozygotes (chaque personne atteinte possède une copie normale du gène héritée d'un parent et une copie mutée héritée de l'autre parent) rares entraînant une perte de fonction du gène ADAR1." Jusqu'ici non ciblé par la grande majorité des traitements approuvés dans cette maladie, ce gène modifie l'ARN de l'organisme ainsi que l'ARN viral exogène, empêchant ainsi une activation constante du système immunitaire. Lorsque ADAR1 ne fonctionne pas, le système immunitaire réagit comme si une infection était en cours, maintient la signalisation par interféron active et provoque une inflammation persistante.

SUR LE MÊME THÈME

Deux médicaments ciblent précisément la voie inflammatoire

Au total, 21 participants ont été identifiés comme porteurs de cette mutation. Parmi eux, 12 avaient déjà connu un échec thérapeutique avec des médicaments biologiques classiques. Six autres mutations rares ont été détectées dans un échantillon indépendant de 125 adultes atteints de psoriasis. Bonne nouvelle : l'état de la quasi-totalité des personnes porteuses de la mutation du gène ADAR1 s'est amélioré grâce à l’upadacitinib (un inhibiteur de JAK1) et au deucravacitinib (un inhibiteur de TYK2). Cela a été observé y compris ceux atteints simultanément de rhumatisme psoriasique ou de spondylarthrite ankylosante. Des rémissions cliniques complètes ont été constatés chez des patients qui n’avaient jamais répondu de manière optimale à aucun autre traitement.

"Ces résultats définissent un nouveau sous-type de psoriasis", selon les scientifiques indiquant qu’ils ouvrent la voie au développement d’un test génétique pour identifier rapidement les patients concernés et les orienter vers le bon traitement d’emblée. "Plus largement, l’équipe cherchera à vérifier si ce même mécanisme est impliqué dans d’autres maladies inflammatoires courantes, telles que la dermatite atopique, le vitiligo, le rhumatisme psoriasique, la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète de type 1, où des similitudes ont déjà été notées, et dont certaines sont des comorbidités plus fréquemment observées chez les malades atteints de psoriasis", peut-on lire dans le communiqué de l’Université Paris-Cité.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026