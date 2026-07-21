Pancréas : ce test pourrait détecter 90 % des cancers à un stade précoce

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont comparé plusieurs tests de dépistage du cancer du pancréas.

Les tests d'expression génique basée sur le sang peuvent permettre un dépistage précoce du cancer du pancréas.

Ils repèrent 9 cancers du pancréas à un stade précoce sur 10.

Le cancer du pancréas est l’un des cancers les plus mortels, avec un taux de survie à 5 ans en France de 11 %. L’une des principales raisons est qu’il est malheureusement très souvent découvert à un stade avancé. De nombreux chercheurs travaillent à améliorer son diagnostic. Une équipe de l’université de Kanazawa (Japon) a ainsi découvert un test sanguin capable de dépister le cancer du pancréas à un stade précoce.

Leurs travaux ont été présentés dans la revue Scientific Reports, le 15 juillet 2026.

Un test de dépistage repère 9 cancers du pancréas précoces sur 10

Pour identifier le meilleur moyen d’identifier les malades, les chercheurs ont comparé trois dépistages du cancer du pancréas :

l’analyse des profils d'expression génique du sang périphérique : il s’agit de trouver des traces adn de la tumeur dans le sang circulant dans le corps ;

le taux de marqueur tumoral CA19-9 : cette protéine, produite par le pancréas, est présente en petite quantité dans le corps sauf chez 75 % des patients atteints d’un cancer du pancréas. "Si son efficacité (pour détecter la maladie) a été démontrée principalement dans les cancers du pancréas avancés, son utilité pour la détection précoce de la maladie restait jusqu'à présent à préciser", précisent les chercheurs ;

le test Panregza : il combine les deux méthodes.

L’équipe a analysé les échantillons sanguins de 10 patients atteints d'un cancer du pancréas de stade précoce (stade 0 à I) et 104 personnes en bonne santé avec ces trois méthodes.

Résultats : l'approche “expression génique” a détecté avec succès 9 cas de cancer du pancréas à un stade précoce sur 10. Le test CA19-9 n'a repéré qu'un cas sur 10 (10 %). Leur spécificité respective (repérer les personnes non malades) était de 70,2 % pour l'approche “expression génique” et de 97,1 % pour le marqueur CA19-9.

Concernant le test Panregza, la sensibilité (la capacité grimpe à trouver les malades) était de 60 % tandis que sa spécificité (repérer les personnes non malades) était de 93,3 %.

Pancréas : le test d'expression génique est intéressant pour repérer les tumeurs précoces

Face à ces résultats, les chercheurs concluent que l'analyse de l'expression des gènes à partir du sang des malades est une "méthode très efficace pour détecter le cancer du pancréas à un stade précoce".

"Cette étude a démontré que même dans le cancer du pancréas de stade 0-I avec des niveaux normaux de CA19-9, des anomalies dans l'expression des gènes du sang total peuvent être détectées. Ces résultats suggèrent que ce test de diagnostic permet la détection précoce du cancer du pancréas et ne dépend pas du volume de la tumeur", écrivent les auteurs dans leur communiqué.