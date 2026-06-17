Cancer du pancréas : dépasser ce nombre de verres d’alcool augmente le risque

L'ESSENTIEL Actuellement, l’OMS recense 7 types de cancers, dont les cancers de la bouche, du sein et du côlon, comme étant liés à la consommation d’alcool.

L'étude indique qu'on pourrait ajouter le cancer du pancréas à cette liste.

Une consommation supérieure à 24g par jour est significativement a été liée à un risque accru de cancer du pancréas.

L’Organisation mondiale de la santé a lié la consommation d’alcool à sept types de cancers : bouche et pharynx, larynx, sein, foie, colorectal et œsophage. Mais on pourrait ajouter à cette liste celui du pancréas, selon une nouvelle étude de l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances (ICRUS) de l'Université de Victoria,

Le texte publié dans l'International Journal of Alcohol and Drug Research confirme que la boisson est une cause de ce cancer qui fait partie des plus meurtriers.

Le lien entre cancer du pancréas et alcool confirmé

Pour faire le point sur le lien entre le cancer du pancréas et l’alcool, l’équipe a repris 37 études de cohorte sur le sujet. Elle s’est notamment concentrée sur les travaux qui évitaient le biais des "anciens buveurs". C’est-à-dire celles où les participants qui avaient cessé de boire de l'alcool n’étaient pas comptabilisés comme abstinents au même titre que des personnes n'ayant jamais ou rarement bu de l’alcool.

"Souvent, les personnes qui se déclarent abstinentes dans ces études de cohorte étaient de grands consommateurs d'alcool qui ont arrêté pour des raisons de santé ; elles peuvent donc encore ressentir les effets à long terme de leur consommation, y compris des cas de cancer", explique Jinhui Zhao de l'ICRUS, auteure principale de la recherche.

Après avoir neutralisé l'influence des anciens consommateurs d'alcool, ainsi que d'autres facteurs de confusion potentiels comme l'âge, le tabagisme et le statut socio-économique, les auteurs ont constaté une relation dose-effet entre le cancer du pancréas et la consommation d'alcool.

Cancer du pancréas : plus de deux verres par jour est problématique

Plus précisément, cette méta-analyse révèle que boire plus de 24g d'alcool par jour, soit entre 2 à 2,5 verres quotidiens, faisait grimper le risque de développer un cancer du pancréas de 10 à 30 %.

"Après avoir analysé rigoureusement les données existantes, nous sommes fermement convaincus qu'il est temps d'ajouter le cancer du pancréas à la liste des cancers liés à l'alcool", conclut Tim Naimi, directeur de l'ICRUS et coauteur de l’étude, dans un communiqué.