Grossesse et chaleur : ce que dit la science

L'ESSENTIEL Les femmes enceintes sont plus vulnérables en cas de forte chaleur.

Boire est essentiel, mais ce n’est pas suffisant.

Une diminution des mouvements du bébé doit toujours faire contacter le professionnel de santé qui suit la grossesse.

“Une femme enceinte est plus vulnérable à la chaleur” : vrai.

La grossesse augmente les besoins de l’organisme et peut rendre la chaleur plus pénible. L’Assurance Maladie classe les femmes enceintes parmi les personnes plus fragiles lors des fortes chaleurs et rappelle qu’une bonne hydratation est indispensable pendant la grossesse. (Ameli)

“La chaleur ne concerne que le confort de la mère” : faux.

La science va plus loin que le simple inconfort. L’OMS Europe indique que les femmes enceintes font partie des populations plus à risque et que la chaleur extrême est associée à des issues défavorables de grossesse, notamment naissance prématurée et faible poids de naissance. (World Health Organization)

“Le bébé ressent directement la chaleur extérieure” : plutôt faux.

L’OMS Europe explique que le bébé dans l’utérus ne ressent pas la chaleur extérieure “comme telle”, mais qu’il réagit aux changements dans le corps maternel. D’où l’importance de rester hydratée, de se rafraîchir et d’éviter les efforts aux heures les plus chaudes. (World Health Organization)

“Boire suffit à se protéger” : faux.

Boire est essentiel, mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi éviter la chaleur, rester à l’ombre, réduire les efforts, porter des vêtements légers, rafraîchir la peau, aérer ou garder le logement frais. L’OMS recommande de rester au frais, d’éviter les activités intenses aux heures les plus chaudes et de boire régulièrement. (World Health Organization)

“Si le bébé bouge moins, on attend que ça passe” : faux.



Une diminution des mouvements du bébé doit toujours faire contacter la sage-femme, la maternité ou le professionnel qui suit la grossesse. L’OMS Europe insiste sur ce point : si les mouvements semblent ralentir par rapport à l’habitude, il faut demander un avis, canicule ou non. (World Health Organization)

“La piscine est interdite pendant la grossesse” : faux.



Se rafraîchir dans l’eau peut être agréable et utile si la grossesse se déroule normalement et qu’il n’y a pas de contre-indication personnelle. L’OMS Europe présente la piscine comme une façon sûre de se rafraîchir, en rappelant de se protéger du soleil. (World Health Organization)

À retenir : pendant la grossesse, la chaleur doit être anticipée, pas subie. Malaise, contractions inhabituelles, maux de tête importants, fièvre, vomissements ou bébé qui bouge moins imposent un avis médical.