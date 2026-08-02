Comment savoir si une psychothérapie est efficace ?

L'ESSENTIEL L’efficacité d’une psychothérapie s’évalue sur la durée.

La relation avec le thérapeute est un élément clé.

Une psychothérapie efficace favorise l’autonomie.

Entreprendre une psychothérapie est une démarche importante pour prendre soin de sa santé mentale. Pourtant, certaines séances peuvent même être inconfortables, notamment quand elles amènent à aborder des émotions, des souvenirs ou des comportements difficiles. L’essentiel est d’observer son évolution dans la durée plutôt que de juger une séance isolément.

Observer les changements, même les plus discrets

L’objectif d'une psychothérapie n’est pas nécessairement de ne plus ressentir d’émotions difficiles, mais plutôt de parvenir à mieux les traverser sans qu’elles dirigent systématiquement sa vie. Son efficacité se manifeste ainsi le plus souvent par une succession de changements modestes : une situation qui provoquait auparavant une forte anxiété devient un peu plus facile à affronter, les ruminations prennent moins de place ou certaines émotions paraissent plus compréhensibles.

D’autres changements peuvent concerner le quotidien : retrouver une activité délaissée, mieux poser ses limites, prendre davantage de recul face à une pensée négative ou se montrer moins sévère envers soi-même. Un sommeil qui s’améliore, des crises d’angoisse moins fréquentes ou une diminution de certaines manifestations physiques liées au stress peuvent aussi être un bon repère.

La relation avec son thérapeute compte tout autant

La qualité de la relation thérapeutique, appelée "alliance thérapeutique", joue un rôle important dans la psychothérapie. Il est primordial de se sentir suffisamment en sécurité pour parler librement, se sentir écouté et respecté, mais aussi pouvoir exprimer un désaccord ou dire qu’une méthode ne convient pas.

Une impression de stagnation ne veut pas automatiquement dire que la thérapie est inefficace. C'est plutôt l'occasion d'en parler ouvertement avec son thérapeute pour reprendre les objectifs initiaux, identifier les progrès ou modifier certaines modalités du travail.

Si, au contraire, aucune amélioration n’apparaît durablement ou si les symptômes s’aggravent, une réévaluation peut être nécessaire. Selon la situation, une autre approche ou une prise en charge complémentaire (y compris médicamenteuse) pourra être indiquée.

Devenir progressivement plus autonome

Un autre indicateur important est ce qui se passe entre les séances, car une psychothérapie ne vise pas à rendre dépendant de son thérapeute, mais à développer progressivement ses propres ressources.

Cela peut passer par une meilleure identification des émotions, davantage de recul face aux pensées automatiques, de nouvelles façons de réagir aux situations difficiles ou une capacité croissante à faire des choix en accord avec ses besoins et ses valeurs. Les problèmes n’auront pas forcément tous disparu, mais ils peuvent devenir plus faciles à gérer.

En savoir plus : "Le Guide de psychologie de la vie quotidienne" de Christophe André.