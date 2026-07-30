Asthme : faut-il dire adieu à sa cuisinière ?

L'ESSENTIEL Une étude américaine montre que remplacer une cuisinière à gaz par un modèle électrique réduit fortement la pollution de l'air intérieur.

Les participants ont présenté moins de symptômes d'asthme et subi moins d'hospitalisations.

Les chercheurs rappellent toutefois que cette mesure complète les traitements médicaux sans les remplacer.

Et si un simple changement dans votre cuisine pouvait soulager votre respiration ? Une étude américaine suggère que remplacer une cuisinière à gaz par un modèle électrique réduit fortement la pollution de l'air intérieur et réduit drastiquement les symptômes de l'asthme. Cela pourrait même être aussi efficace que certains traitements médicamenteux, selon la recherche publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology : In Practice.

Une baisse spectaculaire de la pollution dans les logements

La cuisson au gaz est en effet une source importante de pollution de l'air intérieur. En brûlant du gaz naturel, les cuisinières émettent notamment du dioxyde d'azote (NO2) et d'autres oxydes d'azote, bref des polluants connus pour irriter les voies respiratoires et favoriser les crises d'asthme. Aux Etats-Unis, des chercheurs de la Case Western Reserve University ont évalué l'impact du remplacement d'une cuisinière à gaz par un modèle électrique à induction chez 85 personnes souffrant d'un asthme mal contrôlé.

Les résultats, relayés par Euronews, ont été sans appel : les concentrations de dioxyde d'azote à l'intérieur des logements ont chuté de 70 % après le changement d'équipement. Une diminution de la pollution qui s'est accompagnée d'une amélioration nette de l'état de santé des participants. Ils ont ainsi signalé moins de difficultés respiratoires, moins de limitations dans leurs activités quotidiennes et un recours moins fréquent à leur inhalateur de secours. Dans le détail, l’étude rapporte également une baisse de 70 % des passages aux urgences et des hospitalisations liées à l'asthme, ainsi qu'une diminution d'environ 80 % des journées d'école ou de travail manquées à cause de la maladie.

Dans un article publié sur The Conversation, Ashwini Sehgal, coauteur des travaux, souligne même que "les améliorations des symptômes de l'asthme après le changement de cuisinière étaient similaires, voire supérieures, à celles observées dans les essais cliniques de médicaments couramment utilisés contre l'asthme".

Une solution prometteuse, pas un traitement miracle

Au cours de leurs expériences, les scientifiques ont privilégié les plaques à induction, qui chauffent et refroidissent rapidement, tout en étant plus sûres et plus faciles à nettoyer que les modèles électriques classiques. Les auteurs insistent toutefois sur le fait que remplacer une cuisinière à gaz ne guérit pas l'asthme. "Les personnes asthmatiques doivent continuer à travailler avec leur médecin, prendre les traitements prescrits et réduire leur exposition aux autres facteurs déclencheurs, comme la fumée de cigarette, les acariens, le pollen ou les infections respiratoires virales", rappelle Ashwini Sehgal.

Les chercheurs reconnaissent également que le coût d'un tel remplacement peut constituer un frein, notamment pour les ménages les plus modestes. Ils estiment toutefois que les économies réalisées grâce à la réduction des hospitalisations pourraient justifier une aide des pouvoirs publics ou des assureurs pour financer cette transition chez les patients dont l'asthme est difficile à contrôler.