«Je pensais être juste fatigué» : son mal de tête cachait un cancer du cerveau

L'ESSENTIEL Un Britannique de 34 ans a découvert un glioblastome après plusieurs semaines de maux de tête.

Son épouse a joué un rôle décisif en insistant pour qu'il consulte.

Aujourd'hui, il sensibilise le public et plaide pour davantage de recherche sur les tumeurs cérébrales.

Un mal de tête persistant, une fatigue inhabituelle... et si ces symptômes cachaient bien plus qu'un simple coup de fatigue ? C'est l'histoire de Josh Smith, un Britannique de 34 ans originaire de Wrexham, dont le témoignage relayé par la BBC rappelle l'importance de ne pas banaliser certains signaux. Atteint d'un glioblastome, une forme particulièrement agressive de cancer du cerveau, il milite aujourd'hui pour davantage de recherche sur cette maladie encore difficile à traiter.

Une intuition qui lui a peut-être sauvé la vie

En janvier, Josh commence à ressentir un brouillard mental, des maux de tête et d'étranges absences. "Je pensais simplement que j'étais fatigué", raconte-t-il à la BBC. Comme il n'avait pas consulté de médecin généraliste depuis une douzaine d'années, il préfère prendre du paracétamol et se reposer. "Il y a cette attente sociale qui veut qu'on soit un homme et qu'on fasse avec", explique-t-il.

Mais son épouse Kelly s'inquiète. Convaincue que "quelque chose n'allait pas", elle insiste pour qu'il consulte. Malgré une première consultation peu concluante et un examen ophtalmologique rassurant, elle le pousse quelques jours plus tard à se rendre aux urgences. Un scanner révèle alors une tumeur cérébrale de 4,5 cm. "Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans elle. Si j'avais continué à ignorer le problème, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui", confie Josh.

Un glioblastome, un cancer aussi rare qu'agressif

Pris en charge au Walton Centre de Liverpool, Josh est diagnostiqué d'un glioblastome. Les chirurgiens parviennent à retirer 95 % de la tumeur avant qu'il ne débute une radiothérapie puis une chimiothérapie. Selon l'association Brain Tumour Research, environ 3.200 personnes reçoivent chaque année ce diagnostic au Royaume-Uni, dont le pronostic reste sombre : l'espérance de vie est généralement estimée entre 12 et 18 mois, un tiers seulement des patients étant encore en vie un an après le diagnostic et 4 % au-delà de cinq ans. La Brain Tumour Foundation of Canada rappelle que cette tumeur reste rare, avec environ 2 à 3 cas pour 100.000 habitants dans le monde.

"C'est incroyable le nombre de personnes touchées"

Josh sait que son cancer est incurable. "J'espère simplement qu'ils pourront stabiliser mon état. J'ai promis à Kelly que j'allais sortir le sapin de Noël pour elle... c'est mon objectif du moment", raconte-t-il avec humour. Avec son épouse, le Britannique multiplie désormais les activités pour créer des souvenirs : ascension du Snowdon, paddle, courses solidaires ou promenades avec leurs chiens. Parallèlement, le couple soutient une campagne réclamant davantage d'investissements dans la recherche sur les tumeurs cérébrales. Pour Josh, chaque avancée compte : "Je ne savais rien des tumeurs cérébrales avant cela. C'est incroyable le nombre de personnes touchées. Si cela peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, cela en vaut la peine."