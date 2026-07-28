Canicule : l’épisode de trop pour les hôpitaux ?

L'ESSENTIEL Santé publique France a estimé 5.764 décès en excès ( 36 %) lors de l'épisode de canicule de fin juin 2026, ce qui illustre l'importance de cet enjeu de santé publique.

Alors qu’une nouvelle vague de chaleur va frapper le pays, plusieurs hôpitaux français restent insuffisamment adaptés aux canicules, plus précisément ils ne disposent pas de climatisation.

"Les hôpitaux vont souffrir", d’après Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France.

Une quatrième canicule va s’abattre sur la France. Selon Météo France, les très fortes chaleurs s'installent dès ce mardi après-midi dans le Sud-Ouest avant de gagner une grande partie du pays mercredi. "Un premier pic de forte chaleur est attendu mercredi après-midi du Sud-Ouest au Nord avec 37 à 39°C en région parisienne et des pointes à 40-41°C dans le Sud-Ouest. Jeudi et vendredi, ce sont surtout les régions de l'est qui seront concernées par les très fortes chaleurs, avec des pointes à 40 °C attendues de l'Alsace à la vallée du Rhône."

5.764 décès supplémentaires liés à la canicule de juin

Cette nouvelle vague de chaleur ravive les craintes des hôpitaux déjà confrontés aux effets répétés des précédentes canicules. Pour rappel, celles ayant touché la France 17 juin au 2 juillet 2026 a provoqué 5.764 décès supplémentaires, toutes causes, dans 92 départements, sur la base des 21.674 décès, toutes causes observés, et des 15.910 décès toutes causes attendus. D’après le bilan de Santé publique France, la surmortalité était estimée à plus de 36 %. "Cet excès de mortalité toutes causes pendant un épisode de canicule est le plus élevé observé depuis 2003, sans toutefois en atteindre les niveaux. Plus de la moitié (56 %) des excès de décès sont concentrés sur les journées du 25 au 27 juin."

Nouvelle vague de chaleur : "les hôpitaux vont souffrir"

Interrogé par TF1, Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France et maire Horizons de Reims, assure que "les hôpitaux vont souffrir" les prochains jours. "Nos établissements ne sont pas adaptés au réchauffement climatique. Pour les adapter, cela représente environ deux milliards d'euros par an. Il y a des salles climatisées, mais globalement ce n'est pas adapté." En réponse au manque de climatisation dans les établissements de santé, le gouvernement avait annoncé, fin juin, avoir commandé 30.000 climatiseurs mobiles qui doivent être livrés aux hôpitaux.

Selon les informations de FranceInfo, le 7 juillet, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait indiqué la mise à disposition de 10.000 premiers appareils "dès cette semaine". Quelques jours plus tard, 7.500 climatiseurs mobiles avaient été livrés, d’après la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. "La semaine prochaine, au 15 juillet, nous aurons le double (soit 15 000 climatiseurs) et le 21 juillet, nous aurons 21.000 climatiseurs", avait-elle affirmé lors d'un déplacement à Limoges.

30.000 climatiseurs promis par le gouvernement : un "pansement sur une jambe de bois"

Pour Arnaud Robinet, il s’agit d’un "pansement sur une jambe de bois. (…) On réagit toujours dans l'urgence, on ne prévoit pas, il n'y a pas de stratégie à moyen et long terme. Quand on réagit face à l'urgence, on ne répond pas aux problèmes. Comment voulez-vous répondre à l'intensité d'une canicule avec quelques climatiseurs ? Comment voulez-vous climatiser 1.000 hôpitaux publics et 3.000 Ehpad en quinze jours ? Oui, s'il y a une forte canicule, nous allons encore souffrir et le personnel soignant va encore faire un travail remarquable."