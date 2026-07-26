Trop de télévision : voilà les conséquences sur votre cerveau

Les Français passent 3h19 par jour, en moyenne, devant leur télévision. Selon une étude de Médiamétrie, les adultes de plus de 50 ans ont tendance à la regarder davantage que les plus jeunes. Or, ce temps passé devant le petit écran peut avoir des conséquences sur la santé. Selon une étude parue dans Alzheimer’s & Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association, cela pourrait réduire la taille de certaines zones cérébrales, impliquées dans la mémoire.

Comment le temps passé devant la télévision peut augmenter le risque de démence ?

Les chercheurs, des scientifiques de l’University of South California, ont analysé les données d'environ 1.700 adultes, âgés en moyenne de 53 ans. Tous avaient participé à une étude portant sur la population américaine et visant à examiner la santé cardiovasculaire et cérébrale, démarrée entre 1987 et 1989. Parmi les questions alors posées aux participants, l’une portait sur leur consommation de télévision et sa fréquence. "Plus de vingt ans plus tard, les participants ont passé une IRM cérébrale, précisent les auteurs. Par rapport aux personnes ayant déclaré ne ‘jamais’ ou ‘rarement’ regarder la télévision, celles qui la regardaient ‘très souvent’ présentaient des différences structurelles étendues dans tout le cerveau."

Les scientifiques ont précisément observé des volumes plus réduits dans les zones associées aux premiers signes de la maladie d’Alzheimer. Ils ont aussi constaté un volume accru "d'hyperintensités de la substance blanche" : il s’agit un indicateur de maladie des petits vaisseaux cérébraux lié au déclin cognitif et à la démence. "Ces participants présentaient également des lobes occipitaux et frontaux plus petits, des régions impliquées dans le traitement visuel et les fonctions exécutives", poursuivent les auteurs. Ils précisent que ces résultats ne s'expliquent pas uniquement par la sédentarité inhérente au fait de regarder la télévision, car d’autres activités sédentaires n'étaient pas associés aux mêmes effets.

Télévision et sédentarité : remplacer le temps d'écran par des activités plus stimulantes

"Pendant des années, nous nous sommes concentrés sur la durée pendant laquelle les gens restent assis, souligne David Raichlen, auteur principal de l’étude. Nos résultats suggèrent que nous devrions également prêter attention à ce qu'ils font lorsqu'ils sont assis." S’il rappelle que des études devront confirmer ces résultats, il estime que ces premiers travaux pourraient permettre d’établir de nouvelles recommandations. "Au lieu de simplement encourager leurs patients à bouger davantage, par exemple, les médecins pourraient leur conseiller de réduire le temps passé devant la télévision et d'intégrer des activités stimulant les capacités cognitives lorsqu'ils sont assis", concluent les auteurs.