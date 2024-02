Écrans : ce symptôme inattendu la nuit lorsqu'on regarde trop la télévision

L'ESSENTIEL En raison de la lumière bleue des écrans, la production de la mélatonine, l’hormone du sommeil, est impactée, ce qui rend l’endormissement plus difficile.

Une étude chinoise a observé qu’une forte exposition aux écrans peut avoir des effets sur la miction nocturne.

Les adultes passant plus de 5 heures à regarder la télévision ou des vidéos sont plus susceptibles de souffrir de nycturie, un trouble de la miction.

On le sait : les écrans ont des conséquences sur le sommeil. La lumière bleue qui émane de la télévision, du portable ou de l’ordinateur peut notamment nuire à l’endormissement, car elle empêcherait ou réduirait la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, sécrétée dès que la nuit tombe. Dans une étude publiée dans Neurourology and Urodynamics, des scientifiques chinois font état d’un autre symptôme plus surprenant lié à une utilisation importante des écrans : la nycturie.

Les effets des écrans sur la miction nocturne

Ce trouble se traduit par le besoin d’uriner plusieurs fois pendant la nuit. D’après les responsables de ces travaux, les adultes qui passaient plusieurs heures par jour à regarder la télévision et/ou des vidéos étaient plus susceptibles de développer une nycturie.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont analysé les données de 13.294 Américains âgés de 20 ans et plus ayant participé aux enquêtes américaines nationales sur la santé et la nutrition entre 2011 et 2016. Parmi les volontaires, 4.236 (31,86 %) ont déclaré être concernés par des épisodes de nycturie. Il a été constaté que les sujets passant plus de cinq heures à regarder la télévision ou des vidéos avaient un risque 48 % plus élevé d’être atteints par ce trouble par rapport aux participants qui y consacraient moins d’une heure par jour.

Une meilleure gestion du temps passé devant les écrans

Pour les chercheurs, il est primordial que les professionnels de santé et les autorités sanitaires mesurent l’impact du temps prolongé devant les écrans sur la santé. "Pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant la télévision et/ou la vidéo, les professionnels de la santé peuvent proposer des recommandations d'intervention comportementale, en encourageant une gestion appropriée du temps passé devant l’écran", ont indiqué les chercheurs. Pour limiter son exposition aux écrans, il est aussi possible d'envisager d’autres activités comme la lecture, l’activité physique ou le jardinage.