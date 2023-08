Ecran : 4 conseils pour mieux dormir selon une étude

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont analysé les comportements d'utilisation des écrans au coucher et les conséquences sur le sommeil.

Le fait de garder les écrans en dehors de la chambre à coucher, de désactiver les notifications des appareils et d'éviter d'utiliser les médias sociaux au lit est associé à un meilleur sommeil.

Il est également conseillé de ne pas consulter son téléphone ou les médias sociaux lors d’un réveil nocturne.

Bien dormir est indispensable pour la santé et l’usage des écrans peut empêcher d’avoir une nuit réparatrice. Une étude, publiée dans Sleep Health donne ainsi 4 conseils pour éviter que cela se produise.

Les écrans perturbent le sommeil des adolescents et des parents

Ces recommandations sont basées sur les réponses apportées par 10.280 préadolescents âgés de 10 à 14 ans et leurs parents à des questions sur leurs habitudes de sommeil, entre 2018 et 2020.

Les jeunes ont notamment été interrogés sur leur utilisation des écrans et des médias sociaux au moment du coucher. C’est une vraie source de préoccupations puisqu’il a été démontré que l'utilisation d'écrans, en plus de perturber le sommeil, pourrait favoriser les troubles émotionnels chez les adolescents, d’après une étude récente.

En outre, les problèmes de sommeil dûs aux écrans peuvent entraver le développement. En effet pendant l'adolescence, dormir suffisamment permet au corps et au cerveau de grandir correctement.

"Le développement de l'adolescence est une période difficile pour beaucoup, étant donné les pressions sociales et les changements physiques, psychologiques et émotionnels qui se produisent", a déclaré le co-auteur de l'étude, Kyle T. Ganson, professeur adjoint à l'Université de Toronto, au Canada. "Comprendre la centralité des médias sociaux et des smartphones dans ce processus de développement, et être présent, est crucial pour les parents envers leur enfant."

Les recommandations en matière d'utilisation des écrans

Grace à leurs travaux les chercheurs mettre en avant 4 bonnes pratiques pour favoriser l'endormissement. Il est d’abord conseillé de garder les écrans en dehors de la chambre à coucher. En effet, la présence d'un téléviseur ou d'un appareil connecté à Internet dans la chambre à coucher est associée à un risque accru de 27 % de difficultés à s'endormir ou à rester endormi, notent les chercheurs.

D’après les auteurs, il faut également éteindre la sonnerie et les notifications : "le fait de laisser la sonnerie du téléphone allumée est associé à un risque accru de 23 % de difficultés à s'endormir ou à rester endormi, par rapport au fait de l'éteindre”.

Les scientifiques préconisent aussi d'éviter d’utiliser les médias sociaux ou d'autres appareils électroniques avant de s’endormir. "L'utilisation des médias sociaux, les discussions sur Internet, les jeux vidéo, la navigation sur Internet et le visionnage de films, de vidéos ou d'émissions de télévision au lit avant de dormir sont tous associés à des difficultés à s'endormir ou à rester endormi”, expliquent-ils.

En outre, en cas de réveil pendant la nuit, il est préférable de tenir éloigné son téléphone et de ne pas consulter les réseaux sociaux. Cette pratique est en effet associée à un risque 34 % plus élevé de troubles du sommeil chez les adolescents et leurs parents interrogés.

En suivant ces 4 recommandations, les ado - ainsi que les adultes - pourront retrouver les bras de Morphée plus rapidement et ainsi éviter d'accumuler le manque de sommeil et la fatigue.