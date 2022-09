Écrans : l'exposition à la lumière bleue serait associée à la puberté précoce

L'ESSENTIEL La puberté est un processus complexe qui implique la coordination de plusieurs systèmes corporels et hormones.

Lors de l'exposition de 12 heures à la lumière bleue, les rats ont aussi montré certains signes de dommages cellulaires et d'inflammation dans leurs ovaires.

Manque de sommeil, problèmes de posture, stress, troubles de la vue… Les effets négatifs des écrans sur la santé sont nombreux. D’après des scientifiques turques, l'exposition à la lumière bleue pourrait augmenter le risque de puberté précoce. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été récemment présentés lors du 60ème congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique.

Exposition à la lumière bleue : quels sont ses effets sur la puberté ?

"Au cours des dix dernières années, les sources de lumière bleue, telles que les tablettes et les téléphones, ont augmenté chez chaque tranche d'âge. En raison notamment de la pandémie, l'exposition aux écrans a aussi augmenté chez les enfants. Cependant, ses effets sur la puberté ne sont pas clairs", ont écrit les chercheurs dans les travaux.

Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a effectué une expérience sur des femelles rats âgés de 18 à 21 jours afin d’étudier les effets de l'exposition à la lumière bleue sur les niveaux d'hormones reproductives et le moment de l'apparition de la puberté. Les rongeurs ont été divisés en trois groupes de six et exposés soit à un cycle lumineux normal, soit à 6 heures ou 12 heures de lumière bleue jusqu'à la survenue des premiers signes de puberté.

Puberté : des niveaux d'hormones modifiés à cause de la lumière bleue

Selon les résultats, les premiers signes de puberté sont apparus plus tôt dans les deux groupes exposés à la lumière bleue. Plus la durée d'exposition était longue, plus la survenue de la puberté était précoce. Autre constat : les femelles rats exposés à la lumière bleue présentaient des niveaux réduits de mélatonine, des niveaux élevés d'hormones reproductives spécifiques (œstradiol et hormone lutéinisante) et des changements physiques dans leur tissu ovarien.

"Comme il s'agit d'une étude sur les rats, nous ne sommes pas sûrs que ces résultats sont reproduits chez les enfants, mais ces données suggèrent que l'exposition à la lumière bleue pourrait être considérée comme un facteur de risque d'apparition précoce de la puberté", a précisé Aylin Kilinç Uğurlu, auteure de l’étude.

"Réduire l'utilisation d'appareils émettant de la lumière bleue chez les enfants"

D’après les auteurs, il est difficile d'imiter une exposition à la lumière bleue équivalente à celle des enfants chez les rats. Cependant, le moment où la puberté s’est présentée chez les rats est à peu près équivalent à celui des êtres humains, si l'on tient compte de l'espérance de vie plus faible des rats. "Bien que cela ne soit pas concluant, nous conseillons de réduire au minimum l'utilisation d'appareils émettant de la lumière bleue chez les enfants prépubères, en particulier le soir, lorsque l'exposition peut avoir le plus d'effets sur les hormones", a conclu Aylin Kilinç Uğurlu.