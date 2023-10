Sommeil : ces signes qui montrent que vous en manquez

L'ESSENTIEL La fatigue chronique est le premier signe d’un manque de sommeil.

La mauvaise humeur, les troubles de la concentration, la baisse du système immunitaire sont aussi des signes d’un manque de sommeil.

Les besoins en quantité de sommeil varient d’un adulte à l’autre.

Entre six heures pour les petits dormeurs et jusqu’à neuf ou dix heures pour les gros dormeurs ! Selon l’Assurance maladie, les besoins en sommeil varient selon les personnes et diminuent souvent avec l'âge.

La fatigue chronique, premier symptôme du manque de sommeil

Avec le rythme de vie, le travail, les activités personnelles, il est parfois difficile d’écouter son corps et de répondre à ses besoins. Pourtant, les signes du manque de sommeil sont facilement identifiables.

Le premier et le principal est la fatigue. Si vous ressentez en journée une baisse d’énergie et que celle-ci devient même chronique, c’est que votre corps manque de sommeil. Une étude publiée dans la revue The journal of neuroscience explique que les personnes qui dorment peu ont des fonctions cognitives légèrement inférieures à celles des individus qui dorment plus longtemps.

“Il est particulièrement important de consulter quand les perturbations du sommeil ont un impact sur la journée, indique l’Assurance maladie. Fatigue dès le matin; somnolence dans la journée (somnolence diurne); troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire.”

L’humeur, le poids et le système immunitaire impactés par le sommeil

Ne pas bien dormir peut évidemment avoir un impact sur l’humeur et augmenter le risque de dépression. En effet, la mauvaise qualité de sommeil fait partie de la liste des symptômes de cette maladie.

Moins évident, la prise de poids peut aussi indiquer un manque de sommeil. Une étude publiée dans la revue Journal of lipid research montre que ne pas assez dormir, même sur une courte durée de quelques nuits, favorise le stockage des graisses par l’organisme. Ainsi, si vous avez pris du poids sans modifier votre alimentation, essayez simplement de dormir davantage !

Dernier symptôme d’un manque de sommeil : la baisse du système immunitaire. Des chercheurs ont observé qu’une mauvaise qualité de sommeil augmenterait la vulnérabilité aux infections, surtout celles dues aux parasites et aux champignons. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Scientific Reports. Si vous êtes souvent malade, cela peut donc être un signe.

Au-delà de la quantité, la qualité est aussi importante. Il est recommandé d’avoir un rythme de sommeil régulier : se coucher et se lever aux mêmes heures, même durant les week-ends et les vacances !