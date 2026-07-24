Café et cœur : combien de tasses peut-on boire sans risque par jour ?

L'ESSENTIEL La consommation de jusqu'à 5 tasses de café par jour est sans danger pour le coeur.

Le café sans sucres ajoutés, sans arômes et sans crème a été associé à un risque moindre de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.

Il faut éviter les boissons contenant beaucoup de caféine comme les boissons énergisantes.

Café… bon pour le cœur ou pas ? Il y a eu moult études sur le sujet, mais le débat fait toujours rage. Pour tenter de trancher la question une bonne fois pour toutes, l’American Heart Association (AHA) a réuni l’ensemble des travaux ces dernières années sur la caféine et la santé cardiaque. Elle est ainsi parvenue à déterminer le nombre de tasses du nectar noir peuvent être bues par jour sans risque pour le cœur.

Pas plus de 400 mg de caféine par jour

En compilant l’ensemble des données recueillies sur la caféine et la santé cardiaques, les chercheurs ont déterminé que la consommation de 400 mg de caféine par jour maximum, soit 3 à 5 tasses de 240 ml de café noir classique (sans sucre, édulcorant, arôme ou additifs), n’augmente pas le risque cardiovasculaire.

Si elle est bien bue nature, la boisson est même liée à un risque moindre de diabète de type 2, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et de certains troubles du rythme cardiaque.

"Toutefois, les fortes doses de caféine, comme celles présentent dans les boissons énergisantes, y compris les shots énergétiques, peuvent avoir des effets néfastes sur le cœur et doivent être évitées", ajoute le Dr Gregory M. Marcus, président du groupe de rédaction bénévole de la déclaration scientifique de l’association AHA, dans un communiqué.

Café et santé cardiaque : écouter son corps

Si cette étude, parue dans la revue Circulation, a permis de trouver la dose de caféine quotidienne à ne pas dépasser pour préserver la santé de son cœur, il ne faut pas pour autant se ruer sur le café.

"Bien que les recherches suggèrent que la consommation de caféine puisse être associée à certains bienfaits cardiovasculaires chez certaines personnes, il est important de se rappeler qu'il n'existe pas de stratégie universelle pour une consommation de caféine sans risque. La réaction à la caféine varie considérablement d'une personne à l'autre en fonction de divers facteurs, tels que l'âge, les médicaments, les problèmes de santé sous-jacents, la génétique et la vitesse à laquelle l'organisme la métabolise. Une quantité raisonnable pour une personne peut entraîner des effets indésirables, comme des palpitations, de l'anxiété ou des troubles du sommeil, chez une autre. C'est pourquoi il est important d'être attentif à la façon dont votre corps réagit à la caféine et de consulter votre équipe soignante pour déterminer ce qui vous convient le mieux", prévient Dr Gregory M. Marcus.