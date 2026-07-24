Dengue, chikungunya : pourquoi ces maladies progressent ?

L'ESSENTIEL Ces maladies progressent parce que leur vecteur, le moustique Aedes, gagne du terrain, tandis que les virus circulent davantage avec les voyages.

Santé publique France indiquait qu’au 1er janvier 2025, 81 départements hexagonaux avaient au moins une commune colonisée par ce moustique.

La dengue se manifeste souvent par une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, des nausées ou une éruption cutanée. Le chikungunya provoque surtout une fièvre brutale et des douleurs articulaires.

La réponse est claire : ces maladies progressent parce que leur vecteur, le moustique Aedes, gagne du terrain, tandis que les virus circulent davantage avec les voyages. Lorsqu’une personne revient infectée d’une zone où la dengue ou le chikungunya circule, un moustique local peut la piquer, s’infecter, puis transmettre le virus à d’autres personnes.

Le moustique tigre s’installe

En France hexagonale, le moustique tigre, Aedes albopictus, a été détecté pour la première fois dans les Alpes-Maritimes en 2004. Depuis, il s’est fortement étendu. Santé publique France indiquait qu’au 1er janvier 2025, 81 départements hexagonaux avaient au moins une commune colonisée par ce moustique. (Santé Publique France)

Ce moustique peut transmettre les virus de la dengue, du chikungunya et du Zika. Santé publique France coordonne d’ailleurs une surveillance renforcée saisonnière de ces maladies du 1er mai au 30 novembre, période d’activité du moustique tigre. (Santé Publique France)

Un risque nourri par les voyages

Le mécanisme est simple. Une personne est contaminée lors d’un voyage dans une zone où le virus circule. De retour en métropole, si elle est piquée par un moustique tigre pendant la période où le virus est présent dans son sang, ce moustique peut ensuite transmettre la maladie localement. C’est ainsi que peuvent apparaître des cas autochtones, c’est-à-dire contractés sur le territoire.

À l’échelle mondiale, la dengue a fortement progressé. L’Organisation mondiale de la santé rapporte que les cas notifiés sont passés de 505 430 en 2000 à 14,6 millions en 2024, avec une maladie désormais endémique dans plus de 100 pays. (World Health Organization)

En Europe, l’ECDC souligne aussi l’expansion d’Aedes albopictus, favorisée par sa capacité d’adaptation, les échanges internationaux, les voyages et des conditions climatiques plus favorables. (ECDC)

Les signes à connaître

La dengue se manifeste souvent par une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs derrière les yeux, des douleurs musculaires ou articulaires, des nausées ou une éruption cutanée. Le chikungunya provoque surtout une fièvre brutale et des douleurs articulaires parfois très invalidantes. (Ameli)

En cas de fièvre brutale après un voyage, ou dans une zone où le moustique tigre est implanté, il faut consulter et signaler le voyage récent. En attendant l’avis médical, mieux vaut éviter l’aspirine et les anti-inflammatoires si une dengue est possible, car ils peuvent augmenter le risque de saignement. (Ameli)

La prévention reste très concrète : éviter les piqûres et supprimer les eaux stagnantes. Ce sont de petits gestes, mais ils cassent la chaîne de transmission.