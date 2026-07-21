Epidémie de diarrhée aux Etats-Unis : la cause identifiée ?

1.645 cas confirmés et plus de 5.100 cas en cours d’investigation : une épidémie de cyclosporiasis est en cours aux États-Unis. Cette maladie gastro-intestinale provoque des diarrhées violentes et est liée à un parasite appelé Cyclospora. Selon les autorités sanitaires américaines, il aurait pu contaminer des salades vertes, notamment utilisées dans des restaurants de la chaîne Taco Bell.

Diarrhée violentes à cause d’un parasite : des tests réalisés sur des laitues

Samedi 18 juillet, la Food and Drug Administration, qui surveille les médicaments et l’alimentation dans le pays, a annoncé que des échantillons de laitue iceberg, de la marque Taylor Farms, avaient été testés positifs. "L'enquête de retracement de la FDA a identifié la convergence sur un seul fournisseur, Taylor Farms de Mexico, qui fournissait de la laitue iceberg râpée utilisée par les établissements Taco Bell où les personnes malades ont mangé avant de tomber malades, précise l’organisme sur son site. Le 17 juillet 2026, Taylor Farms de Mexico a annoncé qu'elle retirait volontairement du marché américain toute la laitue iceberg provenant du centre du Mexique."

Dimanche 19 juillet, la FDA est revenue sur ses déclarations. "En raison de la complexité de la détection de la Cyclospora, les experts de laboratoire de la FDA ont réexaminé les résultats de l'échantillon et ont conclu que le résultat ne représente pas une véritable amplification et devrait être considéré comme un faux positif." Elle précise que des collectes de produits sont toujours en cours afin de poursuivre les analyses.

Qu’est-ce que la cyclosporiasis ?

Au total, 94 personnes ont été hospitalisées à cause de la cyclosporiasis aux États-Unis. Dans cinq Etats, 1.644 personnes ont déclaré avoir mangé dans un établissement du groupe Taco Bell. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les symptômes de cette maladie apparaissent entre deux et 14 jours après l’exposition au parasite. Il s’agit généralement d’une diarrhée aqueuse, d’une perte d’appétit, d’une perte de poids, de ballonnements, de nausées et d’une fatigue. Certaines personnes peuvent souffrir de fièvre légère et de vomissements. "La maladie peut être grave, mais ne met généralement pas la vie en danger", indique l’organisme. Mais les symptômes peuvent perdurer pendant plus d’un mois. Les personnes immunodéprimées sont plus vulnérables et plus à risque de développer des formes graves.

Pour réduire les risques, les autorités sanitaires américaines recommandent aux résidents du pays de ne pas consommer de laitue des établissements Taco Bell, ou de la marque Taylor Fresh Foods. S'ils ont acheté ce légume, ils doivent nettoyer soigneusement toutes les surfaces ayant été en contact avec l'aliment. En cas de symptômes de cyclosporiasis, il faut contacter un professionnel de santé.