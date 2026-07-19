Activité physique des enfants : l’importance du modèle parental

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les vidéos d’activité physique en ligne favoriserait la pratique sportive à domicile.

Les scientifiques ont ainsi observé une augmentation de l’activité physique de 6 à 7 minutes par jour chez les élèves ayant bénéficié de vidéos d’exercices physiques.

La pratique de l’activité physique était d’autant plus suivie que les parents l’encourageaient.

À tout âge, il faut faire du sport ! Bien qu’il n’existe pas d’estimation mondiale des niveaux d’activité physique chez les jeunes enfants, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter le temps de sédentarité et de faire quotidiennement au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à soutenue durant la semaine.

6 à 7 minutes d’activité physique en plus par jour grâce aux vidéos

Pour aider les jeunes à atteindre cet objectif, des scientifiques ont testé une nouvelle approche : les vidéos de sport en ligne. Dans une étude publiée dans la revue Journal of Exercise Science & Fitness, des chercheurs de l'Université publique de Hong Kong, The Education University of Hong Kong (EdUHK), ont suivi 119 élèves âgés de 6 à 9 ans.

Plus précisément, les scientifiques ont suivi pendant deux ans ces enfants et l’un de leurs parents. Les binômes ont été répartis en quatre groupe, en fonction des supports vidéos de sports dont ils ont bénéficiés :

Vidéos d’exercices physiques uniquement ;

Vidéos de coaching basées sur la théorie de l'autodétermination ;

Séances mêlant les deux premiers types de vidéos, c’est-à-dire exercices physiques et coaching ;

Aucune vidéo.

Pour contrôler leur niveau d’activité physique, les scientifiques les ont équipés de capteurs au poignet. À la fin de l’étude, les élèves ont aussi rempli des questionnaires individuels.

Résultats : les scientifiques ont ainsi observé une augmentation de l’activité physique de 6 à 7 minutes par jour chez les élèves des premier et troisième groupes. Par jour, ils sont passés de 34,6 minutes à environ 41 - 42 minutes. En revanche, chez ceux du dernier groupe, l’activité physique a baissé de 14 minutes.

L’impact des parents sur la pratique sportive

La pratique de l’activité physique était d’autant plus suivie que les parents l’encourageaient. En effet, les enfants les plus motivés dans le temps étaient ceux dont les parents valorisaient les efforts tout en leur laissant toujours le choix de suivre ou pas ces vidéos.

“De précédentes études montrent que le recours à la pression extérieure ou à des méthodes éducatives très strictes ne produit généralement que des changements de comportement à court terme, explique le Dr Gary Chow, l’un des auteurs, dans un communiqué. À l'inverse, lorsque les parents adoptent une approche qui soutient l'autonomie de l'enfant – en lui laissant des choix, en lui donnant des retours précis et en valorisant ses efforts –, sa motivation intrinsèque se maintient et ses besoins psychologiques sont mieux satisfaits.”