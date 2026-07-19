Diabète de type 2 : l’analyse du microbiote peut prédire le risque

Des bactéries pourraient prédire le diabète de type 2. Dans la revue spécialisée Cell Reports Medicine, des scientifiques révèlent que la composition du microbiote intestinal, soit l’ensemble des bactéries et micro-organismes présents dans cet organe, pourrait être liée à cette maladie métabolique.

Des liens entre microbiote intestinal et diabète de type 2

"Notre étude a mis en évidence des modifications du microbiote intestinal plusieurs années avant l’apparition de la maladie, explique Gaël Toubon, chercheur postdoctoral en sciences alimentaires au département des sciences de la vie de l’université Chalmers en Suède. Cela pourrait indiquer que la composition du microbiome joue un rôle dans le développement du diabète, et non l’inverse." Avec son équipe, il a réalisé une étude épidémiologique sur plus de 4.500 adultes suédois, dont le microbiome a été analysé à partir d’échantillons de selles. Pendant les cinq ans de suivi, 383 personnes ont développé un diabète de type 2. "Nous avons identifié neuf bactéries associées au risque de développer la maladie, indique le chercheur. Une découverte très intéressante est que les habitudes alimentaires d’un individu semblent avoir un impact, elles déterminent si certaines bactéries intestinales sont bénéfiques ou nocives."

Diabète de type 2 : quelles sont les bactéries présentes dans le microbiote intestinal ?

Les chercheurs ont constaté qu’une bactérie était présente en quantité dans le microbiote des personnes diabétiques, alors qu’elle est réputée bénéfique pour la santé : Akkermansia muciniphila. "Dans des conditions favorables, cette bactérie se nourrit des fibres issues de notre alimentation. Mais lorsque notre apport en fibres est trop faible, elle commence plutôt à dégrader la couche de mucus protectrice de l’intestin, révèle Gaël Toubon. Cela peut permettre à d'autres bactéries d'entrer en contact avec la paroi intestinale, provoquant une inflammation ainsi que d'autres perturbations métaboliques associées à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2." À l’inverse, de faibles quantités de la bactérie Coprococcus catus dans le microbiote étaient associées à un risque plus élevé de diabète de type 2.

Diabète de type 2 : le microbiote intestinal comme outil de prévention ?

Pour Gaël Toubon, ces différentes bactéries pourraient jouer un rôle important dans la prévention, en devenant des biomarqueurs permettant d’identifier les personnes à risque. "Aux facteurs de risque classiques tels que l'obésité, l'hérédité et la glycémie, on pourrait ajouter l'analyse d'un échantillon de selles pour mieux prédire le risque de développer la maladie et permettre la mise en place de mesures préventives", développe-t-il. Car le microbiote intestinal est influencé par nos habitudes alimentaires et nos modes de vie. "Nous ne pouvons pas encore formuler ce type de recommandations nutritionnelles spécifiques, mais, de manière générale, les résultats de l'étude confortent les recommandations actuelles préconisant une alimentation riche en fibres provenant de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales complètes", suggère le co-auteur de ces travaux, Rikard Landberg.

Depuis 1990, le nombre de personnes atteintes de diabète a doublé dans le monde.