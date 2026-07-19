Des piqûres très douloureuses : attention aux physalies sur les côtes atlantiques

De loin, elles peuvent ressembler à un sac plastique. De près, elles révèlent des nuances de bleu et de rose. Les galères portugaises ou physalies ne sont pas des méduses, mais leurs filaments sont très urticants. Ces dernières semaines, leur présence a été signalée sur des plages françaises, notamment au Pays Basque.

Qu’est-ce qu’une physalie ?

"Souvent confondue à une méduse, la physalie est un syphonophore, sorte de colonie de polypes, est-il indiqué sur le site de la Communauté d’agglomération du Pays basque. Elle mesure une vingtaine de centimètres. Elle ressemble de loin à un petit ballon allongé, translucide, aux reflets roses et bleus, surmonté d’une crête évoquant une voile." Sous son flotteur, elle cache des filaments pouvant atteindre vingt mètres de long. L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine précise que ces tentacules restent venimeux, même lorsqu’ils sont détachés de l'animal ou lorsqu’il est échoué sur le sable. "L'envenimation provoque une douleur immédiate et très intense et entraîne : des lésions cutanées, avec rougeur et œdème, alerte l’agence. Environ 15 % des envenimations observées entrainent des signes généraux : vomissements, douleurs abdominales ou dans la poitrine, contractions involontaires des muscles, détresse respiratoire, etc. Lorsque la piqûre survient dans l’eau, le malaise peut entraîner un risque de noyade." Il est ainsi formellement déconseillé de toucher les physalies, même lorsqu’elles sont échouées sur le sable.

Pour réduire tout risque de piqûre, il est essentiel de respecter les consignes de baignade, car la présence de ces animaux peut entraîner des fermetures de plage, et de privilégier des lieux surveillés. Pour le surf, la plongée ou la natation en eau de mer, il est recommandé de porter une combinaison.

Comment réagir en cas de piqûre de physalie ?

En cas de contact avec des filaments, il faut immédiatement sortir de l’eau. Les surfeurs ou véliplanchistes peuvent rester allongés sur leur planche pour réduire le risque de noyade. Une fois la personne touchée sortie de l’eau, il faut nettoyer la zone de piqûre avec "de l’eau de mer mélangée à du vinaigre (vinaigre blanc alimentaire de 5 à 8 % - mélanger 1 volume de vinaigre avec 3 volumes d’eau) et à défaut seulement avec de l’eau de mer", prévient l’organisme. Le rinçage peut être réalisé "autant de fois que nécessaire". Les tentacules visibles sur la peau doivent être retirés avec de la mousse à raser ou du sable sec puis décollés avec un support rigide comme une carte bancaire ou un morceau de carton. L’ARS recommande de désinfecter la plaie dès que possible soit avec un antiseptique ou une crème anti-inflammatoire. Si la douleur persiste au-delà de 30 minutes, il faut consulter un médecin. "En cas de malaise ou de difficultés respiratoires, s'adresser immédiatement au poste de secours le plus proche ou appelez le 15", souligne l’agence.

Piqûre de physalie : quels sont les gestes à éviter ?

En revanche, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine précise qu’il ne faut surtout pas frotter la lésion avec la main, ni chercher à l’inciser. Il ne faut pas non plus essayer d’aspirer le venin ou d’uriner sur la plaie. "Ne pas rincer avec de l’eau douce car cela facilite la décharge toxique des tentacules encore présentes sous la peau", recommande-t-elle. Enfin, aucune pommade, crème ou gel hydroalcoolique ne doit être appliqué sur la zone touchée.