Virus du Nil : un premier cas autochtone en France

Une personne a été infectée par le virus West Nile dans les Pyrénées-Orientales. Dans son dernier bulletin, Santé Publique France précise qu’il s’agit du premier cas autochtone recensé cette année. Le patient a été contaminé sur le territoire français, et non pas lors d’un voyage.

Le virus West Nile, une infection transmise par les moustiques

"Le virus West-Nile est transmis par des moustiques du genre Culex, présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et également actif entre les mois de mai et de novembre", précise Santé Publique France. Il s’agit du moustique le plus commun dans l’hexagone. "Le moustique se contamine en se nourrissant sur des oiseaux infectés, précise l’organisme. Le moustique ainsi infecté pourra, à l’occasion d’une autre piqûre, transmettre le virus à un autre oiseau ou à un hôte accidentel comme l’homme ou le cheval." Identifié pour la première fois en 1937 dans la région de West Nile en Ouganda, le virus est désormais présent dans de nombreuses régions du monde : Moyen-Orient, Asie occidentale, Amérique du Nord et Europe. Selon le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, 11 zones sont aujourd’hui touchées par le virus, dans cinq pays européens : cinq en Italie, deux en Macédoine du Nord, deux en Roumanie, une en Grèce et une en Espagne. En 2025, près de 1.000 cas autochtones ont été enregistrés sur le continent.

Virus West Nile : des cas autochtones de plus en plus nombreux en France

En France, dans les Pyrénées-Orientales, la personne infectée a été identifiée le 30 juin dernier. "Des cas équins (en 2006) et un cas humain (en 2018) avaient déjà été signalés dans ce département", indique Santé Publique France. En 2025, 62 cas autochtones ont été enregistrés en France dans six régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. Ces trois dernières n’avaient pas été concernées jusqu’alors. En 2024, 38 cas avaient été recensés, contre 39 en 2023 et 27 en 2018. "Le virus West Nile confirme son extension en France hexagonale", commente Santé Publique France dans un rapport paru en mai 2026.

Qu’est-ce que le virus West Nile ?

Mais il peut être parfois difficile à identifier : 80 % des cas sont asymptomatiques selon l’Institut Pasteur. "Dans le cas contraire, après trois à six jours d’incubation, la maladie se caractérise par l’apparition brutale d’une fièvre importante, développe l’Institut. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête, de toux, de douleurs dorsales et musculaires, ainsi qu’un gonflement des ganglions du cou." Dans 1 % des cas, des complications neurologiques peuvent apparaître, notamment des méningites ou des encéphalites. "Dans la majorité des cas, le malade guérit spontanément, précise l’Institut Pasteur. Néanmoins, l’infection peut être grave voire mortelle, principalement chez les personnes âgées et immunodéprimées."

Aucun traitement ou vaccin ne permet de se protéger du virus West Nile. La meilleure façon de s’en protéger est d'éviter la piqûre de moustique. Comme le souligne Santé Publique France, cela passe par des mesures individuelles, telle que l’utilisation de répulsifs et le port de vêtements couvrants, et collectives, dont la lutte contre les gîtes larvaires.