Un tiers des femmes confuses sur ce sujet : périménopause, ce qu’il faut savoir

L'ESSENTIEL 34 % des femmes de 35 ans et plus ont reconnu ne pas être sûres de leur stade de fertilité.

Plus de la moitié d'entre elles souffraient de bouffées de chaleur, ainsi que de symptômes psychologiques ou urogénitaux.

Les chercheurs appellent à mieux informer et mieux prendre en charge les femmes qui sont en périmenopause.

La ménopause est une étape naturelle du vieillissement biologique des femmes, caractérisée par l'arrêt du fonctionnement du cycle ovarien et par effet domino des règles. La périménopause, période de transition qui la précède, est en revanche source de nombreuses incertitudes au sein de la gent féminine, et même des professionnels de santé révèle une étude de The Menopause Society.

Un tiers des femmes de plus de 35 ans ne savent pas si elles sont périménopause

Après avoir interrogé plus de 7.600 Américaines âgées de 35 ans et plus, les chercheurs ont découvert qu’un tiers d’entre elles (34 %) n’étaient pas sûres de leur stade de fertilité. Le taux grimpait à 42 % chez les jeunes quadragénaires (40 à 44 ans) et de 37 % chez les participantes présentant des symptômes sévères.

"La confusion et l'attribution erronée des symptômes étaient les plus fréquentes (56 %), reflétant les difficultés à interpréter les changements corporels et à distinguer la périménopause d'autres causes. Les lacunes dans les notions et la recherche d'informations représentaient 28 % des réponses, soulignant un manque de connaissances en santé, des idées reçues liées à l'âge et une recherche active de preuves limitée", ajoutent les auteurs de l'étude dans un communiqué de presse. Les plus jeunes (35-39 ans) étaient plus susceptibles d'avoir des failles dans la connaissance de la périménopause.

Pourtant, les symptômes de cette période de transition hormonale qui apparaît chez les femmes en 45 et 55 ans (pour une moyenne de 47 ans) sont bien identifiés :

des règles irrégulières : les cycles sont plus courts ou plus longs et les règles plus abondantes ou plus légères ;

des bouffées de chaleur et sueurs nocturnes ;

des troubles du sommeil ;

une fatigue persistante ;

des fluctuations de l'humeur, une irritabilité, une anxiété ou une humeur dépressive ;

des difficultés de concentration et troubles de la mémoire ("brouillard cérébral") ;

une sécheresse vaginale et/ou une baisse de libido.

des symptômes urinaires : envie fréquente d’uriner, fuites urinaires, infections urinaires plus fréquentes)

la chute de cheveux, une sécheresse de la peau, la présence de poils disgracieux au visage.

Selon l’étude, plus de la moitié des femmes interrogées (59 % à 65 %) avaient des bouffées de chaleur, ainsi que des symptômes psychologiques ou urogénitaux "susceptibles de perturber leur fonctionnement quotidien, de diminuer leur qualité de vie et de réduire leur productivité au travail". Ce qui ralentit le diagnostic est qu'un grand nombre de ces signes peut aussi être lié à d’autres affections, telles que le syndrome prémenstruel, les maladies thyroïdiennes et les troubles de santé mentale.

Si l’ovulation devient irrégulière pendant la périménopause, une grossesse reste possible, ainsi l’Assurance Maladie préconise de maintenir une contraception jusqu’à la confirmation de la ménopause (12 mois sans règles chez une femme d’environ 50 ans). "La préménopause dure le plus souvent 2 à 4 ans, parfois plus", ajoute l'organisme sur son site.

Périménopause : il faut mieux écouter et informer les patientes

La méconnaissance et la grande variabilité des symptômes de la périménopause ne sont pas les seuls éléments à l'origine de la perplexité des femmes face à cette période. Pour les scientifiques, l’incertitude vécue pendant la périménopause est aussi liée à l'absence de test de laboratoire ou de biomarqueur permettant de déterminer avec certitude le stade.

16 % des participantes interrogées dans l'étude ont confié qu’elles ont dû faire face à des consultations médicales empreintes de dédain et une réticence des professionnels à reconnaître la périménopause. Ce sont les femmes de 40 à 44 ans qui ont été le plus confrontées à ces "obstacles à la confirmation du diagnostic et aux soins".

Ainsi, pour l’équipe, il est essentiel que les médecins adoptent "une approche plus ouverte et flexible afin de prendre en compte les profils symptomatiques multidimensionnels de la périménopause et de normaliser les changements cognitifs, émotionnels et physiques pouvant survenir plus tôt, plutôt que de se fier uniquement aux irrégularités menstruelles comme principal indicateur".

"Bien que les irrégularités du cycle soient caractéristiques de la périménopause, de nombreuses femmes présentent des symptômes avant même de constater des changements significatifs dans leur cycle", rappellent les auteurs.

"De plus, l'étude souligne que la confusion autour des symptômes, les idées fausses et les obstacles à l'accès aux soins privent de nombreuses femmes de la clarté et du soutien nécessaires durant cette transition. Reconnaître l'incertitude liée à la périménopause comme une expérience courante peut contribuer à recentrer le débat : au lieu de se concentrer sur la recherche d'un diagnostic, il s'agit plutôt de fournir aux femmes les informations, la validation et le soutien dont elles ont besoin pour traverser cette transition naturelle avec sérénité", ajoute la Dr Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society et co-auteure de l'étude.

En France, un bilan prévention réalisé entre 45 et 50 ans permet notamment aux femmes d'aborder leurs préoccupations et symptômes liés à la périménopause. Cet examen pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie dure de 30 à 45 minutes. Il peut être effectué par 4 professionnels de santé : médecin, sage-femme, infirmier et pharmacien.