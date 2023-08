Periménopause : la clé pour avoir une vie sexuelle épanouie

Développer la confiance en soi des filles leur donne une arme importante pour affronter la vie... mais également bien plus tard... opérer la transition vers la ménopause plus sereinement. Une étude, menée par l'Université de la Sunshine Coast en Australie, a révélé un lien entre le fait d'avoir une vision positive de soi pendant l'enfance et celui être épanouie sexuellement pendant la périménopause.

La confiance en soi pendant l'enfance liée à une vie sexuelle épanouie à l'âge adulte



Selon cette recherche qui a interrogé près de 500 femmes de 10 pays différents dont la France, la Belgique et les USA, les participantes qui avaient une bonne estime de soi depuis le plus jeune âge ont signalé une meilleure fonction sexuelle et une plus grande satisfaction au lit, à la fois avant et pendant la ménopause.



Les données de ces travaux pourraient aider à améliorer les soins des patientes périménopausées ayant des troubles sexuelles. La prise en compte de la santé intime des femmes est essentielle pour leur bien-être général, selon les chercheurs. "Ces résultats promeuvent également la définition de l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle la santé sexuelle des femmes concerne le bien-être, pas seulement l'absence de maladie. C'est quelque chose dont les femmes veulent parler, mais dont on leur demande rarement. Le bien-être sexuel est tout aussi important pour la santé globale des femmes que pour les hommes", explique dans un communiqué daté du 7 août 2023, la psychologue Colleen Tully-Wilson, qui a dirigé l'étude et rédigé l'article dans le cadre de son diplôme UniSC.



Pour les scientifiques, il est important que les professionnels de la santé prennent en compte ces résultats dans la gestion des problèmes de santé sexuelle chez les femmes périménopausées. Des thérapies axées sur le développement de la confiance en soi pourraient être bénéfiques pour améliorer leur vie intime et leur bien-être global.

Sexualité : une meilleure compréhension du lien entre confiance en soi et sexualité est necessaire



La périménopause est la période de transition comprise un fonctionnement normal des ovaires et la phase post-ménopausique. Elle peut durer de 2 à 4 ans et se caractérise par des cycles menstruels irréguliers. Les femmes voient aussi apparaître des symptômes désagréables tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes.



Jusqu'aux travaux parus dans International Journal of Applied Positive Psychology, peu de recherches s'étaient concentrées sur la relation entre le concept de vision positive de soi, le bien-être sexuel et les différences possibles dans le statut ménopausique des femmes."Une meilleure compréhension de ces liens peut aider la pratique de la psychologie à améliorer la vie des femmes", indique le Dr Allen qui a supervisé l'étude.



En comprenant mieux la période de périménopause et les facteurs qui influencent le bien-être sexuel des femmes pendant cette phase, nous pouvons améliorer les soins de santé et les interventions pour aider les femmes à vivre une ménopause plus épanouissante.



"Bien que l'idée puisse sembler de bon sens, cette étude exploratoire aide à combler un manque de données probantes sur la santé sexuelle des femmes tout au long de leurs différentes étapes de la vie", ajoute Colleen Tully-Wilson. Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes.