Périménopause : ces symptômes peuvent apparaître dès 30 ans

L'ESSENTIEL 47,5 ans est l'âge moyen d'entrée dans la périménopause, cependant certaines femmes peuvent être concernées dès la trentaine.

Les symptômes de la périménopause sont multiples, certains traitements existent pour mieux la vivre.

Jusqu'à récemment, on l'appelait préménopause, mais un autre terme médical a fait son apparition : la périménopause. "C’est une étape obligatoire de la vie génitale de toute femme, qui encadre la ménopause. Elle comprend deux périodes : la première précède l'arrêt des règles, et la deuxième est l'année qui suit les dernières règles", précisent les professionnels de santé du groupe d’étude sur la ménopause et le vieillissement hormonal.

La périménopause dure entre 3 et 4 ans

L'âge moyen du début de la périménopause est de 47,5 ans, mais cela varie en fonction des femmes, certaines peuvent être affectées dès la trentaine. Ce phénomène naturel dure 3 à 4 ans.

Chez les femmes ne recevant aucun traitement gynécologique, une modification du cycle menstruel est le signe le plus fréquent du début de la périménopause. Selon les femmes, les règles peuvent devenir plus ou moins abondantes ou disparaître pendant plusieurs mois. Au début de cette période, les cycles peuvent être raccourcis ou allongés de 1 ou 2 semaines, voire plus.

D'autres symptômes peuvent survenir. Certains sont liés à une hyperestrogénie : sautes d'humeur (irritabilité, nervosité), douleurs mammaires, ballonnement abdominal, prise de poids. D’autres traduisent une hypoestrogénie : bouffées de chaleur, insomnie, asthénie, sécheresse vaginale, baisse de moral.

Un article du Huffington Post a également répertorié l'anxiété, la paranoïa, les palpitations cardiaques, la perte de cheveux, les pleurs, la perte de confiance en soi, les pensées suicidaires, la peau sèche et les difficultés de concentration.

Améliorer les traitements de la périménopause

"Ce sont en fait les troubles ressentis au moment de la ménopause, mais certaines femmes peuvent les ressentir plusieurs années avant leur ménopause. Comme précisé plus haut, les symptômes peuvent varier au fil du temps puisqu'ils sont la conséquence de l'état hormonal du moment (hyper ou hypoestrogénie)", indique le groupe d'Etude sur la Ménopause et le vieillissement hormonal.

Des traitements existent pour mieux traverser la périménopause, tels que les stérilets à la progestérone, les pilules œstroprogestatives et les progestatifs. Si les symptômes listés ci-dessus apparaissent, consultez votre médecin ou votre gynécologue.

La ménopause est le moment de la vie d'une femme où les menstruations s'arrêtent définitivement car les ovaires cessent de produire des hormones (œstrogène et progestérone) ainsi qu’un ovule chaque mois. On dit que lorsque les règles sont absentes pendant un an, la ménopause est vraiment installée.