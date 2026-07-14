Plats à emporter : quelle quantité de sel ils contiennent vraiment ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, près d’un plat à emporter sur deux au Royaume-Uni contient plus de sel que ce qui est indiqué sur l’étiquette.

Les pizzas à la viande faisaient partie des aliments les plus salés.

Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, l’Assurance Maladie recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour.

Les Français consomment souvent trop de sel. Selon l’Assurance Maladie, il n’est pas rare que les hommes atteignent 9 grammes par jour et 7 grammes pour les femmes. Mais est-ce vraiment de leur faute ?

Un seul plat de pâtes dépasse la dose journalière de sel recommandée

Une étude menée au Royaume-Uni, publiée dans la revue PLOS One, dévoile que 47 % des plats à emporter contiennent plus de sel qu’indiqué sur l’étiquette… Une désinformation susceptible d’augmenter les doses quotidiennes.

"Nous avons entrepris cette recherche parce que nous soupçonnions que les informations sur la teneur en sel affichées sur les menus étaient souvent inexactes", indique le professeur Gunter Kuhnle, chercheur qui a dirigé l’étude, dans un communiqué. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser 6 grammes de sel par jour.

"Il est très difficile pour les restaurants de fournir des valeurs précises sans mesurer chaque plat, poursuit le professeur Gunter Kuhnle. Les différences dans les méthodes de préparation, les ingrédients utilisés ou encore la taille des portions font que ces étiquetages alimentaires reposent souvent sur des estimations. Il est pratiquement impossible de savoir exactement quelle quantité de sel est ajoutée à un repas."

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont donc mené l’enquête. Pour cela, ils ont acheté 39 plats à emporter dans 23 établissements de Reading, une ville en Angleterre. Ceux-ci étaient issus de chaînes de restaurants et d’indépendants.

Ainsi, ils ont découvert que les pizzas avec de la viande étaient les aliments qui présentaient la concentration en sel la plus élevée, avec 1,6 gramme pour 100 grammes. Les pâtes, de leur côté, affichaient le taux de sel par portion le plus important, avec 7,2 grammes en moyenne. Autrement dit, en un repas, la dose maximum de sel recommandée était déjà dépassée.

Moins de sel dans certains restaurants

Étonnement, les frites servies dans les établissements spécialisés dans le fish and chips affichaient les taux de sel les plus bas, avec seulement 0,2 gramme par portion. Dans ces restaurants, le salage a généralement lieu après la cuisson et à la demande du client, ce qui explique la plus faible quantité. En effet, dans d’autres restaurants, la même portion atteignait 1 gramme de sel.

"Ces dernières années, les entreprises agroalimentaires ont réduit la teneur en sel des produits vendus en magasin, mais nos recherches montrent que les repas pris à l'extérieur restent souvent très salés, conclut le professeur Gunter Kuhnle. L'étiquetage des menus est censé aider les consommateurs à faire de meilleurs choix alimentaires, mais près d'un aliment sur deux que nous avons analysés contenait davantage de sel que ce qui était indiqué. Le public doit être conscient que ces valeurs constituent au mieux un ordre de grandeur, et non une mesure précise."