Trop saler les plats augmente de 41 % le risque de cancer de l’estomac

L'ESSENTIEL La consommation de sel est largement supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

Or, une nouvelle étude démontre qu'ajouter systématiquement du sel à ses plats augmente de 41 % le risque de cancer de l'estomac.

Cela pourrait être lié aux effets du sel sur la muqueuse ou l'épithélium gastrique.

"Rangez la salière !", ordonnait l’Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué paru en mars 2022. Elle recommande de pas dépasser 5 grammes de sel par jour pour un adulte. Or dans les pays européens, la consommation quotidienne moyenne est de 8 à 19 grammes. Cela participe à l’augmentation du risque de maladie cardiaque ou de problème cardiovasculaire. Selon une nouvelle étude, parue dans la revue spécialisée Gastric Cancer, une trop grande consommation de sel est aussi associée à une hausse du risque de cancer de l’estomac.

Comprendre les liens entre sel et cancer au Royaume-Uni

Les auteurs, des chercheurs des universités de Vienne, en Autriche, et de Belfast, au Pays de Galles, précisent que des recherches précédentes ont déjà démontré un lien entre consommation de sel et cancer gastrique mais seulement dans des échantillons de population asiatique. "Notre objectif était d'évaluer la fréquence de l'ajout de sel à la nourriture à la table en relation avec le risque de cancer gastrique chez les adultes britanniques", annoncent-ils en préambule.

Pour ce faire, ils ont utilisé la banque de données britannique, appelée UK BioBank : au total, ils ont inclus 451.757 participants à leurs travaux. Des analyses urinaires ont été réalisées pour observer les taux de sodium présents dans les urines. En parallèle, les participants ont répondu à des questions sur leur consommation de sel : "Ajoutez-vous du sel à votre nourriture ? (N'incluez pas le sel utilisé dans la cuisine)" et "à quelle fréquence ?". Ils pouvaient répondre "jamais", "rarement", "parfois", "généralement", "toujours" et "je préfère ne pas répondre".

Ajouter systématiquement du sel à ses plats augmente le risque de cancer de l’estomac

Les participants ont été suivis pendant une dizaine d’années et 640 cas de cancer gastrique ont été enregistrés. Ceux qui disaient ajouter "toujours" du sel à leurs plats à table avaient un risque de cancer de l’estomac 41 % plus élevé, en comparaison à ceux qui n’en ajoutaient jamais ou rarement. Dans l’introduction de leur étude, les scientifiques soulèvent deux hypothèses, expliquant le lien entre consommation de sel et cancer de l’estomac : la perturbation de la muqueuse gastrique, devenant plus sensible à certaines bactéries, ou la dégradation de l'épithélium gastrique, la couche de cellules qui recouvre l’estomac.

Risque de cancer : comment réduire sa consommation de sel ?

"Toujours ajouter du sel aux aliments à la table était associé à un risque de cancer gastrique plus élevé dans un grand échantillon d'adultes britanniques, commentent les auteurs. La fréquence élevée de l'ajout de sel à la nourriture à la table peut potentiellement servir d'indicateur utile de l'apport en sel à des fins de surveillance et une base pour concevoir des messages de santé publique faciles à comprendre." À l’échelle internationale, l’Organisation mondiale de la santé communique régulièrement sur les dangers du sel pour la santé. Dans son communiqué de mars 2022, elle donne plusieurs conseils pour réduire facilement les apports : pour les particuliers, il est important vérifier les étiquettes des aliments pour choisir les moins salés. "Dans certains pays, jusqu’à 75 à 80 % du sel consommé quotidiennement provient d’aliments transformés", alerte-t-elle. Aux entreprises industrielles, l’organisation demande de reformuler certains produits pour réduire les taux de sel. "La consommation élevée de sel est l’une des principales causes de décès dans la Région européenne de l’OMS", prévient-elle.